“Запрещается следующее: <…> новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <…> в так называемые <…> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем”, – говорится в тексте указа, который распространила пресс-служба Белого дома.

Помимо этого, вводится запрет на “ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из охваченных [действием указа] регионов (ДНР и ЛНР – прим. ТАСС)”, а также на “экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий” в ДНР и ЛНР.

Указ также предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как говорится в тексте указа, американский лидер заявил, что “пришел к выводу о том, что признание Российской Федерацией так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики, о котором она заявляет, противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины”.

Одновременно с этим в тексте самого указа, а также в письме, направленном лидерам американского Конгресса в связи с подписанием документа о санкциях, глава Белого дома подчеркнул, что нынешнее решение Москвы “представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов”.

Генеральные лицензии

Минфин США распространил шесть генеральных лицензий, которые среди прочего разрешают предоставлять гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Документы, предусматривающие исключения из вводимых указом президента США Джо Байдена санкций, опубликованы на сайте ведомства.

Так, одна из лицензий устанавливает срок завершения всех сделок по импорту, экспорту, реэкспорту, продаже товаров, услуг и технологий, связанных с ЛНР и ДНР, до 23 марта 2022 года. Кроме того, другой документ разрешает экспорт и реэкспорт сельскохозяйственной продукции, лекарств, медицинского оборудования, запасных частей, компонентов и программного обеспечения для него, а также сделки, связанные с товарами и услугами, необходимыми для борьбы с пандемией коронавируса.

Третья лицензия разрешает все финансовые сделки, связанные с телекоммуникациями и почтовой службой, в частности оборудованием и технологиями для этого. Кроме того, отметили в Минфине, на территории ДНР и ЛНР разрешается деятельность ООН, ее учреждений, международных банков развития, Международных комитетов Красного Креста и Полумесяца, ОБСЕ.

Пятая лицензия позволяет осуществлять некоммерческие, личные денежные переводы и операции по счетам. При этом эти переводы не включают средства на поддержку ведения бизнеса, в том числе семейного. Последняя лицензия разрешает услуги, “связанные с личной перепиской через интернет, такие как обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, передача фотографий и фильмов, просмотр веб-страниц и ведение блогов”. При этом запрещается предоставление программного обеспечения и ряда других услуг фигурантам черного списка, в который будут внесены лица на основании указа Байдена.