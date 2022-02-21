Организовал группу 17-летний учащийся колледжа. Установлено, что впервые парень в одиночку проник на охраняемый склад, откуда вынес латунные детали и медные трубы, сдав их за 400 рублей. Позже втянул в преступную деятельность троих знакомых.

Приятели ходили «на дело» по вечерам. Выносили медные листы, слитки баббита, трубы из меди и латуни. Добытое перевозили на автомобиле.

Промышляла группа на протяжении трех месяцев, похитив цветного металла на 64 тысячи рублей. Деньги тратили на развлечения.

Сыщики задержали молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Возбуждено уголовное дело.

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