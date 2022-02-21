Индивидуальный предприниматель из Орши продал смартфоны и планшеты, которые арендовал у столичной фирмы, сообщает МВД.

Оперативники БЭП Фрунзенского РУВД установили, что согласно договору за пользование дорогостоящими гаджетами предусматривались ежемесячные платежи. Однако после третьего перевода денег ипэшник пропал.

Известно, что мужчина реализовал через онлайн-площадки 11 смартфонов и 6 планшетов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за присвоение в особо крупном размере.

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