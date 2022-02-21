По данным следствия, 19 февраля текущего года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение, сообщает Следственный комитет.
Следователями с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертных исследований.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!