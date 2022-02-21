Фото: БелТА

По данным следствия, 19 февраля текущего года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение, сообщает Следственный комитет.

Следователями с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертных исследований.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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