Упавший с фуры лед едва не убил троих человек

Раннее утро 14 февраля, на часах примерно 7:50. По трассе едет черный Volkswagen Touareg. В машине трое: парни на передних сиденьях, на заднем прилегла подремать девушка. На дороге пустовато, разве что навстречу едут фуры. Раз, два, три. Резкий хлопок, и замедленная съемка: осколки стекла летят по салону, ранят кожу, застревают в волосах, на лобовом узкая и длинная дыра. Машина начинает вилять из стороны в сторону, выезжает на встречную. Водитель без сознания, лицо в крови.

«Ну все, конец»

Трасса Р43 (граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи), Копыльский район, пишет Onliner.

— Выехали из Солигорска рано, где-то в 6:50. Мне нужно было в Малориту, и я попросил своего брата Женю съездить со мной за компанию, — рассказывает Влад.

Поехали на машине Жени. Он сам сел за руль. Влад расположился на переднем пассажирском сиденье, а жена Влада — на заднем.

— Спокойно ехали, никуда не торопились. По пути было много деревень, много камер скорости: в итоге за час проехали всего 65 км, — продолжает собеседник.

Впереди была деревня Киевичи и мост через небольшую речушку Мажу.

— Помню, посмотрел на дорогу: навстречу ехали фуры. Потом снова опустил глаза в смартфон. И спустя несколько секунд, как раз когда эти фуры проезжали мимо, раздался хлопок. Это был не звук удара, а именно хлопок будто от петарды, но не маленькой, а огромной. Все зазвенело, вокруг залетали осколки стекла. Я поднимаю голову и понимаю, что у нас в лобовом дыра сантиметров сорок. Машина начинает вилять влево-вправо, выезжает на встречную. Помню, закричал: «Тормози, тормози!» Но ничего не произошло. Я посмотрел на брата, а он без сознания: руки опустил, лицо в крови, нос как-то на боку.

— Жена мне потом рассказывала, что в этот момент я сказал уже совершенно спокойным тоном: «Ну все, конец», — говорит Влад.

Как остановить машину, если водитель без сознания?

По трассе мчится автомобиль с дырой в лобовом стекле, а водитель без сознания. Что делать?

— Я подскочил со своего места, ухватился за руль и ногой попытался нащупать педаль тормоза. Так и не понял, нашел я ее или нет, но мы съехали на обочину и метров через 50—70 остановились, — рассказал Влад. — Я выскочил из машины, подбежал к водительской двери, крикнул супруге, чтобы вызывала скорую. Женя понемногу стал приходить в себя.

Никто не понимал, что именно произошло.

В этот момент, по словам собеседника, на дороге затормозил автомобиль.

— Пассажирка открыла дверь и крикнула нам, что видела, как с фуры слетел снег или лед. Она показала на дорогу — те три грузовика еще были видны, никто из них не остановился. Я спросил у этой женщины, есть ли в их машине регистратор, но она ответила, что нету, — продолжает наш читатель.

Тем временем на другой стороне появился еще один автомобиль. Влад бросился к нему, чтобы спросить про регистратор, но и там его не оказалось.

— Жалею, что не спросил телефон у женщины, которая видела, как упал лед, но тогда мысли были не о том. Я попросил второго водителя догнать фуры, чтобы записать номера, — он согласился помочь, и я прыгнул к нему в машину, — добавил Влад.

Фуры догнали, но…

— Фуры мы догнали. Первым шел тентованный «поляк», за ним два рефрижератора с 7-м регионом. Я позвонил в ГАИ, рассказал, что произошло, продиктовал номера. После этого водитель отказался ехать дальше за грузовиками и отвез меня обратно — спасибо ему, — говорит собеседник.

Забегая вперед, сообщим, что водителя Женю скорая увезла в больницу. Травмы были серьезными, включая перелом носа со смещением.

— Мне вскоре позвонили из ГАИ, рассказали, что остановили те фуры. Как я понял, водителей просто опросили, они ответили, что ничего не видели, и их отпустили. Потом инспекторы приехали на место ДТП, стали нас опрашивать. Я в тот момент, наверное, многого и не вспомнил — все было так быстро. Брату в копыльской больнице вправили нос, наложили швы и прямо оттуда повезли в ГАИ — также опрашивать. Затем всех отпустили, — рассказывает Влад.

Осколок льда

Лобовое стекло Volkswagen прошила льдина толщиной около 8 см и шириной где-то 30 см. Прилетевший лед также повредил переднюю часть машины: бампер и капот.

Влетев в салон, лед обломал козырек, ударил в лицо водителя, затем отлетел назад, в спинку заднего сиденья. Пассажирку там спасло то, что незадолго до произошедшего она прилегла подремать. Влад говорит, что перед этим она как раз сидела по центру — лед бы попал в нее.

Обидно

— В ГАИ сразу сказали, что случай не страховой. Хотя при чем тут страховка: водитель фуры ведь обязан удостовериться, что сверху ничего нет, — так же? — задается вопросом наш читатель.

К этому мы еще вернемся.

— Инспектор, который с нами общался, сказал, что их часто вызывают на подобные случаи, но такие серьезные последствия он видит впервые. И все же нам дали понять, что никакой развязки не будет: случилось и случилось — будто ветка с дерева упала, — разочарованно говорит Влад.

— Вот так снесет человеку голову — и никто не виноват. Обидно.

Он сам возвращался на трассу, нашел камеры, которые могли заснять проезжавшие фуры. Есть надежда, что откликнется кто-то из очевидцев произошедшего.

— Если бы льдина упала с какой-то из первых двух фур, наверняка это заметил бы водитель, который ехал за ней. Значит, лед упал с третьей фуры, — рассуждает собеседник.

Вопрос в том, как проверить это предположение?

Водителю предстоит непростое лечение

С Женей, водителем Touareg, мы также поговорили, но с учетом потери сознания и полученной травмы о произошедшем он почти не помнит.

— Сейчас все в целом нормально. Правда, одна ноздря не дышит совсем: нос же переломался со смещением, его вправляли в больнице, но, видимо, придется еще раз вправлять — мне сказали, что носовая перегородка согнута. Легкая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга: в Копыле хотели класть в больницу, но все же отпустили домой, в Солигорск. Там врач меня осмотрел, сказал, что пока попробуем обойтись без стационара, однако если улучшений не будет — придется ложиться. Лицо все в ссадинах, на губе семь швов, один из передних зубов выбило — такие дела, — рассказал парень.

Должны ли водители грузовиков очищать крышу?

Мы пообщались с опытными водителями грузовых авто, обращались в Белорусскую ассоциацию международных автомобильных перевозчиков. Все соглашаются с тем, что грузовики очищать от снега и льда нужно — чтобы не случалось подобных происшествий. Но закрепленного законодательно требования нет.

В итоге все сводится к личной ответственности. И если во многих крупных компаниях за состоянием автомобильного парка следят построже, то у небольших фирм и индивидуальных перевозчиков контроля как такового нет.

Очистка крыши полуприцепа — процесс зачастую трудоемкий, не автоматизированный. Ответственные водители прибегают к различным способам, используют всевозможные приспособления, но есть и те, кто этим пренебрегает. Выходит, в любой момент с проезжающей фуры может свалиться такая вот льдина.

Комментарий юриста

Означает ли это, что искать виновных и добиваться компенсации бесполезно? Этот вопрос мы адресовали юристу Татьяне Ревинской.

— Правила дорожного движения не содержат требований к водителю транспортного средства о необходимости проверки наличия снега или льда на крыше его автотранспорта, в том числе прицепа, а также обязанности водителя производить очистку транспортного средства от скопившегося на крыше кузова либо прицепа снега или льда. В силу требований ПДД водитель обязан отвечать за техническое состояние транспортного средства, перевозку груза и его надлежащее крепление (п. 9.3), — отметила она.

Приложение №4 к Правилам дорожного движения содержит перечень неисправностей транспортных средств и условий, при наличии которых водителю запрещается участвовать в дорожном движении. Но опять-таки нахождение на крыше снега или льда к ним не относится.

— Не упоминается про слетевший с кузова, прицепа или автомобиля снег или лед и в Положении о страховой деятельности, в связи с чем данное обстоятельство не является страховым случаем по договору обязательного страхования гражданской ответственности и, соответственно, основанием для выплаты страхового возмещения, — говорит Татьяна Ревинская.

— Однако, несмотря на отсутствие в законе четкой регламентации наступления ответственности водителей по рассматриваемому случаю, пострадавший все же не лишен права обратиться в страховую компанию с заявлением о признании подобного случая страховым.

— По общему правилу вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (ст. 933 Гражданского кодекса), — пояснила юрист.

Таким образом, если после обращения в страховую организацию случай будет признан нестраховым, владелец поврежденного транспортного средства может воспользоваться своим правом на обращение в суд с иском о возмещении причиненного ущерба вследствие повреждения автомобиля, а также о возмещении вреда, причиненного здоровью. При этом необходимо будет доказать наличие ущерба (вреда), противоправность в действиях водителя, а также причинную связь между противоправными действиями водителя и причиненным вредом.

Применительно к описанному случаю нужно сначала найти ту самую фуру, с которой упал лед, установить ее водителя и доказать, что его действия были противоправны и привели к причиненному ущербу.

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