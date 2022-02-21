Торговая война Беларуси и Литвы: какими могут быть экономические потери

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заговорил о возможных новых контрсанкциях в отношении Литвы. Названы три позиции: секонд-хенд, запчасти и древесина. Первые две позиции — импорт из балтийской страны, третья — экспорт в Литву. Премьер не исключает, что все это Минск может перекрыть, хотя и не очень хочет. Кто от этого пострадает?

Для начала вспомним, какие санкции и контрсанкции уже введены. Литовская сторона перекрыла транзит калийных удобрений, который шел по железной дороге в Клайпеду. Контракт был заключен до 2023 года на объем до 11 млн т. При этом белорусская сторона еще в 2013 году купила 30% акций терминала в Клайпеде, пишет Office Life.

Остальной пакет — в руках литовского бизнесмена Игоря Удовицкого. Не так давно он негативно отозвался о решении прекратить транзит. По его мнению, от этого должны потерпеть убытки не только в Литве, но и в Беларуси («Беларуськалий» и Белорусская железная дорога). А в Клайпеде серьезно пострадает порт. Договоренности о перевалке были до 2066 года (около 1 миллиона тонн ежемесячно).

Беларусь в ответ на калийные санкции тоже перекрыла транзит некоторых грузов из балтийской страны. Литовские железные дороги сообщали, что из-за этого поток составов через Беларусь снизится на 45 поездов в месяц. Это около 25% вагонного парка. Большая часть грузов шла в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Многие логистические цепочки придется перестраивать.

Экспорт древесины: удар по Литве или по Беларуси?

Что означает остановка экспорта древесины? По данным Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), в 2021 году Литва заняла первое место по сумме сделок — $183,5 миллионов. На второй позиции Германия — $127,5 миллионов. Далее идут Латвия ($87,2 миллионов) и Эстония ($64,6 миллионов).

То есть отказ от поставок в Литву — это серьезная перестройка структуры экспорта. Балтийскую страну или потеснят соседи по региону вместе с Германией, или возрастут потоки в другие государства. Явно пострадают интересы литовской группы VMG, которая вложила в белорусские дочерние компании немалые средства. Например, в 2018 году инвестиции составили как минимум €100 млн. Также, по данным БУТБ, одним из крупнейших экспортеров как раз является ее «дочка» — ИООО «СВУДС Экспорт».

Для белорусской стороны важным будет как можно быстрее переориентировать экспорт. Глобальный рынок в конце 2021 года показал рост объемов производства, но был умеренный спрос. Например, наиболее востребованные пиломатериалы хвойных пород в декабре 2021 года стали дешевле в среднем на 10−15%, если сравнить с самыми высокими котировками минувшего лета.

Запчасти и секонд-хэнд: кто выиграет, а кто проиграет

Другая позиция, названная Головченко, — запчасти. Скорее всего, имеются в виду именно комплектующие для автомобилей. Очевидно, что большая их часть идет из Литвы транзитом. Теоретически остановка потока может означать, что на этом выиграют поставщики из Польши, Украины, России. Возможно, эти товары начнут поставлять и через Латвию.

Общий объем импорта автозапчастей и автокомпонентов из Литвы посчитать сложно, т. к. это довольно широкий спектр кодов товарной номенклатуры. В том числе из этой страны к нам везут б/у двигатели. Значит, от контрсанкций точно пострадает определенный сегмент малого бизнеса, который в Литве занимается разборкой старых авто или попавших в ДТП. Здесь возможна переориентация на варианты реэкспорта из России, но это безусловный рост цен.

Плюсом может быть активное замещение импорта местным. Например, перспективы открываются перед компанией Fenox Виталия Арбузова, который в недавнем прошлом пережил трудные времена.

И наконец, секонд-хенд. В 2021 году, исходя из базы Белстата, из Литвы импортировано более 3,7 тысяч тонн секонда на $8,3 миллионов. Общий объем импорта одежды б/у — около 41,4 тысячи тонн ($62,8 миллионов). То есть доля Литвы составила в натуральном выражении около 8,94%. Для сравнения: Польша — 11,4%, Германия — 16,4% и т. д. Литва здесь явно в середнячках — значит, у сетей останутся поставщики.

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