По предварительной информации, сегодня примерно в 7 часов 50 минут водитель автомобиля «Фольксваген Кэдди» двигался по внешнему кольцу МКАД и в районе 19-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», сообщает ГАИ. В этот момент водитель «Фольксваген Боро», двигавшийся позади, во избежание столкновения начал перестраиваться в соседнюю полосу и зацепил грузовой «Даф». От удара немца отбросило вправо, где он повредил автомобиль “Хендэ”. В свою очередь, “Хендэ” догнал следовавший впереди автомобиль “БМВ”. А грузовик совершил столкновение с «Тойотой», которую развернуло и отбросило в отбойник. Затем в “Даф” въехал автомобиль “Киа”.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Тойота» получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

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