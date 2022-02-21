По предварительной информации, сегодня примерно в 7 часов 50 минут водитель автомобиля «Фольксваген Кэдди» двигался по внешнему кольцу МКАД и в районе 19-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», сообщает ГАИ. В этот момент водитель «Фольксваген Боро», двигавшийся позади, во избежание столкновения начал перестраиваться в соседнюю полосу и зацепил грузовой «Даф». От удара немца отбросило вправо, где он повредил автомобиль “Хендэ”. В свою очередь, “Хендэ” догнал следовавший впереди автомобиль “БМВ”. А грузовик совершил столкновение с «Тойотой», которую развернуло и отбросило в отбойник. Затем в “Даф” въехал автомобиль “Киа”.

Сегодня утром на МКАД столкнулись восемь автомобилейСегодня утром на МКАД столкнулись восемь автомобилейСегодня утром на МКАД столкнулись восемь автомобилейСегодня утром на МКАД столкнулись восемь автомобилейВ результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Тойота» получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

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