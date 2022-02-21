Подразделения ВС РФ возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе, пишет Smartpress.by.

В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе было принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.

“Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело”, – подчеркнул Гулевич, добавив, что “в немалой степени это будет зависеть также и от наших западных коллег”.

“Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи Государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации. Поэтому Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации”, – резюмировал он.