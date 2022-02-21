Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, пишет ТАСС.

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Макрон “предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе”. Главы США и РФ “согласились с положениями такой встречи на высшем уровне”. Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля.

Такая встреча “может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину”.

Ранее в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а также провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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