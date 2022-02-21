Вклад науки в ВВП, а также число занятых в научной сфере падает или стагнирует уже около 20 лет, несмотря на постоянные планы властей по их росту, пишет Thinktanks.by.

В 2020 году в Беларуси в сфере науки было занято 18350 чел. Это самый низкий показатель за всю историю беларуси с 1968 года.

«То есть так мало исследователей в сфере науки было занято полвека назад», – обратил внимание политолог Андрей Казакевич в своей ютуб-программе.

Уменьшение занятых в научной сфере – устойчивая и долгосрочная тенденция, она началась с середины 90-х и продолжается до сих пор, подчеркнул эксперт.

Также тревогу вызывает другой показатель – доля научных исследований в ВВП. Научная сфера производит продукты и оказывает услуги, стоимость которых включается в валовый внутренний продукт.

Для стран-лидеров в вопросе научно-технического развития этот показатель может превышать 4%, например, в случае Южной Кореи и Израиля. Он в районе 3% у Японии, США и Германии, а в Китае составляет около 2%.

Для Европейского союза рекомендуемый минимум составляет 1%. Именно такой показатель имеет Литва, Польша и многие другие посткоммунистические страны. На такой же показатель удалось выйти России.

Для Беларуси последние 10 лет наукоемкость ВПП составила в среднем 0,58%. То есть почти в два раза меньше, чем у соседних стран. Для современного мира – это низкий показатель, который свидетельствует о каких-то серьезных проблемах либо в экономике, либо в научном секторе.

«С этим долгое время сложно было смириться. За последние два десятилетия властями много раз ставились амбициозные задачи в данной сфере, которые, однако, никогда не достигались», — подчеркнул Андрей Казакевич.

В частности, в программе социально-экономического развития Беларуси с 2006 по 2010 годы предусматривался рост вклада науки в ВВП до 2%. В итоге в 2010 году он составил 0,67%, то есть был в три раза ниже прогноза. Тем не менее следующий прогноз социально-экономического развития снова поставил ту же амбициозную цель в 2%. В итоге в 2015 году этот показатель только упал – до 0,5%, достигнув своего минимума за всю послевоенную историю Беларуси.

Тем не менее, программа социально-экономического развития с 2016 по 2020 год даже повысила требования к научному сектору, поставив планируемый уровень наукоемкости ВВП в 2,5%. В итоге по результатам 2020 года этот показатель составил всего 0,55%.

Планы до 2025 года выглядят более реалистичными. На этот раз ставится планка в 1%. Но достижение даже этого показателя выглядит туманно, считает политолог.

Стоит отметить, что за последние 10 лет существования Советского союза вклад науки в ВВП БССР составлял около 2%.

Если вернуться в современную историю, в конце нулевых произошло падение затрат на науку. После этого кризиса сектор так и не восстановился.

«Образ Беларуси как технологически развитой страны с живым и динамичным исследовательским центром прочно вошел в белорусскую идентичность. Но чтобы соответствовать этому образу, по всей видим, придется очень многое менять», – подвел итог Андрей Казакевич.

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