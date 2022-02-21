Американское космическое агентство все активнее готовится к первому в 21 веке полету человека на Луну. С этой целью ученые провели чрезвычайно важный эксперимент с огнем.

Еще один эксперимент был проведен всего несколько дней назад. Он называется «Зажигание и гашение твердого топлива» (SoFIE) и посвящен разжиганию пожара в космосе. Разумеется, подконтрольным образом. Ученые признаются, что были очень удивлены ходом этого испытания. Астронавт Томас Маршберн инициировал эксперимент в специальной 100-литровой камере сгорания под названием Combustion Integrated Rack, которая находится на борту американского лабораторного модуля Destiny, пишет Hi-Tech.news.

Этот проект расширит наши знания о распространении огня на борту пилотируемых капсул и кораблей. Камера оснащена рядом датчиков, определяющих уровень кислорода и углекислого газа, концентрацию и объем дыма, а также температуру в различных местах автомобиля. Внутри установлены четыре камеры, которые в режиме реального времени показывают размеры и распространение пламени.

Ученые сообщают, что более высокий уровень кислорода указывает на образование более энергичного пламени. Это похоже на Земле, но не все то же самое. Хотя более высокие уровни кислорода ускоряют горение, пламя в космосе формируется и рассеивается совершенно иначе, чем на поверхности нашей планеты.

Это связано с характеристиками микрогравитации. На Земле холодный воздух опускается, а горячие газы поднимаются. В условиях невесомости такие процессы не происходят, поэтому газы принимают сферическую форму. Конечно, мы все время говорим о замкнутых пространствах, а не о самом космическом пространстве, где вакуум и не может вспыхнуть огонь.

Ожидается, что этот тип исследований поможет НАСА разработать более совершенные системы для обнаружения и тушения пожаров в космосе, а также изучить, как микрогравитация и ограниченное содержание кислорода влияют на размер пламени. Если мы серьезно относимся к пилотируемым полетам на Луну, Марс, Венеру и астероиды, то защита космонавтов от пожаров, которые могут возникнуть на борту кораблей во время длительных миссий, является первоочередной задачей.

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