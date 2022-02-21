Гражданский муж Татьяны в эвакуацию не поехал – его мобилизовали в армию ДНР. Девочки очень расстроились из-за этого, сокрушается женщина. “Дети понимают, что такое война – они плакали: “Папочка остался, не дай бог его убьют!”

Жизнь рядом с войной влияет на психику детей, продолжает Татьяна. Слыша громкие звуки, девочки сильно пугаются, но реагируют по-разному: у старшей, Сони, “начинается истерика”, а младшая “впадает в ступор” и замыкается в себе.

“Еще у нее из-за этого плохая память, мы работаем с психологом, чтобы ее улучшить, – объясняет Татьяна, гладя Вику по голове. – Зато она очень хорошо рисует – так выплескивает свою замкнутость. Поначалу она рисовала черное солнце за тучами, но после занятий с психологом на рисунках начали проскальзывать яркие цвета”.

А вот у старшей Сони память феноменальная, гордится мать. Татьяна вспоминает, как они с дочерью однажды пошли в лес на прогулку – и заблудились. Выйти обратно им удалось только благодаря девочке.

“Лес был заминирован, и там всего одна тропинка, – говорит женщина. – Я ее забыла, а Соня показала: “Вон, говорит, тот дрючок там торчал, надо туда идти! Мы пошли – и точно, правильная дорога!”

В будущем женщина планирует переехать с семьей в Россию. “Сейчас присмотримся, а дальше будем решать, – говорит она. – Нестабильность уже утомила”.

Один раз Татьяна с мужем уже пыталась уехать от войны – это было в 2015 году, после возобновления активных боев вокруг Дебальцево. Только женщина с семьей направилась не в Россию, а на Украину, в город Шепетовка.

“Автобусами вывозили и туда, и сюда, мы прыгнули в первый попавшийся, даже не знали, куда он едет”, – вспоминает она. В Шепетовке им выделили частный дом, но, прожив в нем восемь месяцев, семья вернулась обратно в Дебальцево. По словам Татьяны, ее не устроило “отношение людей”, с которым она столкнулась.

“Местные обвиняли нас в том, что из-за нас якобы началась война, было психологическое давление. Я им показывала свой украинский паспорт – на тот момент он у меня был – и доказывала, что я такой же гражданин, как и они. Но это не помогало. Последней каплей стало то, что Соню в садике дети стали называли “сепаратюгой”. Она приходила из сада и повторяла: “Сипатюга! Саша казав, что я сипатюга”. И мы уехали”.

Вернувшись в Дебальцево, Татьяна и ее муж обнаружили, что их дом почти разрушен – в него попадали снаряды. Отстраивать здание пришлось заново, с деньгами помогли родственники. Несмотря на сформировавшуюся уже привычку жить поблизости с войной, новое обострение ситуации на Донбассе женщину очень расстраивает: “Мы стараемся, работаем, а только чуть поднимешься, приходится все начинать заново. Нестабильность утомила – хочется нормального будущего для девочек. Они талантливые”.

“Лучше умру прямо здесь”

Никто в автобусе, даже сам его водитель, не знали, куда их везут. Хотя в автобусе было 30-40 человек, он быстро наполнился слухами – и Таганрог был всего лишь одним из обсуждавшихся мест назначения.

Но в конце концов колонна приехала к таганрогскому вокзалу и встала в очередь из таких же городских ЛиАЗов. Потом к ним сзади добавились пара стареньких “Пазиков”, а за ними в течение дня подъезжали и другие, самые разные – от междугородных комфортабельных двухэтажных лайнеров до совсем простых маршруток, мобилизованных для перевозки беженцев от границы или пунктов временного размещения до Таганрога.