Одновременное заболевание ковидом и гриппом невозможно, так как один вирус вытесняет другой. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

“Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом невозможно. Два вируса “борются ” за одного человека, кто первый попал – тот уже и вытесняет второго. Какое-то время они оба могут жить на слизистой, ПЦР может их обоих определить. Но положительные тесты не говорят о двойном заболевании. А если смотреть через сутки, то инфекция будет одна, потому что один вирус вытеснит другой”, – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что действительно опасно переболеть сначала COVID-19, а потом гриппом, и наоборот.

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