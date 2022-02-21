Российский политик, экономист, основатель политической партии «Яблоко» Григорий ЯВЛИНСКИЙ считает, что прямое участие Беларуси в боевых действиях против Украины, если такие произойдут, станет страшной, непоправимой трагедией.

Он также поделился с газетой «Белорусы и рынок» своим мнением относительно Союзного государства, новой роли ОДКБ и возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

— Как далеко, по вашему мнению, может зайти интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства? Насколько вероятно политическое объединение и создание реальных наднациональных органов?

— В принципе, определенная интеграция России и Беларуси может быть полезной и эффективной. Но при одном непременном условии: если обе страны будут стратегически двигаться в европейском направлении как в экономике, так и в политике. Сейчас все происходит ровно наоборот. Если интеграция Беларуси и России в рамках так называемого Союзного государства произойдет при нынешнем кремлевском руководстве и его сегодняшней политике, то «союзное государство» будет на самом деле поглощением, то есть лишением Беларуси суверенитета и включением ее в состав России, в лучшем случае на каких-то федеративных правах. Как далеко это может зайти? Если Минск официально согласится с «интеграцией в союзное государство» и «наднациональными органами управления», полное поглощение произойдет стремительно.

Что касается наднациональных органов, то никакие реальные наднациональные органы над Кремлем невозможны. Это будут те же российские органы государственного управления, что и сейчас. Они будут продолжать управлять Россией и Беларусью, находящейся в ее составе.

— О чем свидетельствует тот факт, что российским послом в Беларусь назначили Бориса Грызлова?

— Борис Грызлов именно для того и назначен послом, чтобы провести в жизнь ту самую кремлевскую концепцию «союзного государства», о которой мы только что говорили. Он именно такого склада человек: он будет жестко, непоколебимо проводить в жизнь эту политику. Он не отклонится от данной линии ни на йоту.

— Насколько Беларусь самостоятельна в своей политике по отношению к Украине? Насколько вероятны военные действия против Украины с территории Беларуси и какими в этом случае могут быть последствия и для России, и для Беларуси?

— Руководство Беларуси долгое время пыталось быть более-менее самостоятельным при принятии решений в отношении Украины. Например, Минск официально не признавал аннексию Крыма. После выборов 2020 года ситуация изменилась. Поэтому, в какой мере самостоятельно Беларусь будет принимать такое ключевое историческое решение в случае военного конфликта России с Украиной, уверенно сказать трудно. Но несомненно то, что для Беларуси прямое участие в боевых действиях против Украины — это, я бы сказал, страшная, непоправимая трагедия. Как и для России.

— После ситуации в Казахстане станет ли ОДКБ новым инструментом для подавления протестов в странах СНГ? Насколько вообще ОДКБ соответствует своей миссии?

— Серьезно говоря, критерием задействования миротворческих сил ОДКБ является нарушение границ государства-союзника другим государством. До событий в Казахстане ОДКБ не вмешивалась в кризисные ситуации, считая события в странах-членах внутренними делами (например, в Кыргызстане в 2010 году, когда он обратился за помощью и получил отказ, и в 2020 году).

И военный потенциал, и расходы государств — членов ОДКБ свидетельствуют о том, что Россия является гегемоном и локомотивом организации. Ее долевой взнос для участия в ОДКБ, как правило, составляет более половины бюджета, остальные пять стран выплачивают за участие в организации примерно по 10 %. Нетрудно представить, кто на самом деле принимает все ключевые решения.

На примере Казахстана Москва хотела показать всем, что ОДКБ, а вернее Россия, не позволит разгореться «искрам протеста». Тем более что всегда можно придумать, что происходящее не «искры», не протест народа, а провокация Запада, США, иностранных террористов и т. п., иначе говоря, что это внешняя агрессия, и тогда Москва под флагом ОДКБ будет вмешиваться в конфликты. Можно сказать, что ОДКБ — это Россия. Со всеми вытекающими последствиями.

— Александр Лукашенко предложил России территорию Беларуси для размещения ядерного оружия, если ядерные заряды стран НАТО окажутся в соседней Польше. Воспользуется ли Россия этим предложением?

— Ядерное оружие держат далеко от передовой, чтобы его на базах не накрыли упреждающим ударом. Специалисты говорят, что сегодня самое близкое к нам ядерное оружие в Европе размещено в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Ближе его никто не двигает и, видимо, двигать не будет, потому что это и опасно, и не нужно, поскольку речь идет о ядерном оружии, предназначенном для доставки истребителями-­бомбардировщиками.

Что касается ракет, то у современных гиперзвуковых ракет средней дальности такое короткое подлетное время, что их перемещение из Германии в Польшу не имеет никакого значения.

То есть содержательно эти заявления — просто риторика. С практической военной точки зрения в размещении ядерного оружия на территории Беларуси просто нет надобности, поскольку Россия может, например, размещать в Калининграде «Искандеры», способные нести ядерные боевые части. Кроме того, теоретически там может быть ядерное оружие для кораблей и ударной авиации. Ядерные заряды могут использовать и ракеты малой дальности «Точка», которые там тоже уже развернуты.

Наконец, даже если территория вашей страны будет использована для размещения ядерного оружия, Беларусь не станет «ядерной страной», поскольку полное распоряжение этим оружием будет только и исключительно у России. А вот объектом удара в случае конфликта — станет.

Можно ли это осуществить практически? Ну, в нынешних условиях можно много чего осуществить. Но военного смысла в этом никакого нет, а опасность есть. И немалая.

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