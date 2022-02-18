Во время позавчерашней пресс-конференции главного дипломата страны «Народная Воля» не только спросила у него про свободу слова, но и поинтересовалась, как у министра иностранных дел Беларуси складываются отношения со старшим сыном, который в сентябре 2020 года ушел из МИДа.

Виталий Макей сейчас работает консультантом по ИТ-решениям в IBA Group.

В МИДе он занимал пост заместителя начальника управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в главном управлении многосторонней дипломатии. До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в Представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем Посольства Беларуси в Австрии. О его увольнении из МИДа стало известно 24 сентября 2020 года. Виталий Макей ушел тихо, ни он сам, ни его отец не делали по этому поводу вообще никаких заявлений. На просьбу журналистов прокомментировать свой уход Виталий Макей тогда ответил так: «Я воздержусь от комментариев. Надеюсь на ваше понимание».

Жена Виталия Макея Маргарита подписывала петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским после президентских выборов 2020 года, даже добавила рамку «Остановите насилие» на свое фото в одной из соцсетей.

Известно, что политика разделила немало белорусских семей. В семье Владимира Макея также не обошлось без серьезных дебатов.

«Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов, – написал Виталий Макей в LinkedIn в 2020 году. – Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов – это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.

Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий.

Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль. Наоборот: еще сильнее подчеркнет посредственность.

Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры. Они нам всем еще понадобятся».

Пост Виталия Макея в соцсети получил большой резонанс, собрал сотни комментариев. Многие тогда благодарили сына министра за гражданскую позицию, однако были и, скажем так, довольно критичные комментарии. Например, некоторые отмечали, что, сменив работу, сын Макея, в общем-то, ничего не потерял – компания, где он работает, выполняет много заказов для государства. «А почему он молчал в 2010 году, когда Площадь разогнали? 20 лет его всё устраивало!» – задавались они вопросом.

На пресс-конференции «Народная Воля» спросила у министра иностранных дел про сына.

– В сентябре 2020 года ваш старший сын уволился из МИДа. Он сделал публичное заявление о том, что не очень доволен стилем работы МИДа, и многие это восприняли как камень в вашу сторону. Как у вас с ним сегодня складываются отношения? Известно, что политика, бывает, разделяет семьи… Советовался ли он с вами в 2020 году, перед тем как написать заявление об уходе? Отговаривали ли вы его? Ну и самое главное – как у вас сейчас отношения?

– Ситуация, связанная с событиями 2020 года, действительно была очень сложной. И я думаю, что политизированная атмосфера наложила отпечаток ну не на многие, но на отдельные семьи… И провела, может быть, водораздел между близкими людьми. Во всяком случае, у всех, наверное, есть знакомые, где кто-то занял одну сторону и кто-то – другую.

Что касается моих личных отношений, семьи, я предпочитаю не распространять информацию на сей счет. Это мои личные проблемы, с которыми я должен жить и справляться с ними.

– Прошу прощения, если задела ваши чувства. Просто в начале пресс-конференции вы сказали, что нет закрытых тем и вы готовы ответить на любые вопросы. Извините…

– Есть некоторые темы, которые для меня являются табу: это семья и близкие отношения. Я ни в коей мере не упрекаю вас…

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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