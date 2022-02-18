В начале встречи с представителями средств массовой информации министр иностранных дел Беларуси сказал, что готов ответить на любые вопросы, для него нет закрытых тем, главное, чтобы журналисты объективно донесли его слова до читателей.

«Народная Воля» задала два вопроса, вначале спросив про свободу слова.

– Владимир Владимирович, вы призывали гражданское общество активнее высказывать альтернативные точки зрения, сказали, что готовы их слышать и слушать. Хочу спросить: а как вы услышите, если у нас в стране со свободой слова, мягко говоря, большие проблемы? «Народная воля» и другие независимые издания не имеют доступа ни к типографиям, ни к системе распространения. Те легальные организации и политические партии, которые остались и имеют официальный статус, не могут пробиться в официальные СМИ. Как вы сегодня выстраиваете внешнюю политику, когда не можете решить проблему со свободой слова внутри страны? Спасибо большое!

– Не могу согласиться с вашими утверждениями относительного того, что у нас нет альтернативных точек зрения, нет свободы слова и так далее и тому подобное.

Свобода слова существовала всегда, и, к сожалению, в той ситуации (я имею в виду 2020 год) многие злоупотребляли этим термином «свобода слова». Я имею в виду и ряд СМИ, и ряд конкретных журналистов, которые фактически из объективных журналистов превратились в оппозиционных идеологов. И не скрывали этого. И вместо объективной подачи информации занялись откровенным охаиванием власти, и более того – участвовали в откровенных антиправительственных действиях, что в моем понимании далеко от объективной журналистики.

У нас не будет никакого диалога с теми, кто проводит откровенную антигосударственную политику и призывает к санкциям, требует оказывать давление на Беларусь и с удовольствием потирает руки, когда вводят очередной пакет санкций. Я согласен здесь с Зяноном Пазьняком, который говорит, что страшно далеки они от народа. В последнее время мне нравятся заявления этого политика. Он действительно прав… Знаете, для них вот подобного рода ситуация… Для них народ не стоит на первом месте, они думают в первую очередь, наверное, о каких-то своих более близких им вещах.

Гражданское общество (много раз об этом говорил тоже глава государства) у нас существует. Более того, в перспективе планируется и возможная разработка какого-то законодательного акта о гражданском обществе. Сегодня кто хочет – принимает участие и в конституционном процессе, и ряд общественно-политических сил внесли свои значимые предложения, которые были учтены, кстати, в новом варианте Конституции.

Поэтому те, кто хочет, чтобы их голос был услышан, – они могут донести это до представителя власти.

Я встречался и продолжаю встречаться с теми людьми, которые (по их запросам) высказывают какие-то альтернативные точки зрения, считаю это нормальным. И мы тоже учитываем это в нашей деятельности.

Я понимаю вас и ваше издание… Оно же зарегистрировано. Оно функционирует, оно работает… Но вы тоже проводили бы какую-то четкую постоянную линию, а то шарахаетесь из стороны в сторону, что тоже не есть в моем понимании хорошо и не способствует тому, чтобы вас воспринимали как издание, которое является объективным.

– Мы стараемся давать слово всем: и тем, кто представляет официальную точку зрения, и тем, у кого альтернативное мнение.

– Конъюнктура поменялась, и теперь вы стараетесь уже давать точку зрения всем. В 2020 году вы четко заняли соответствующую позицию, а до этого у меня была масса встреч с вашим главным редактором, мы разговаривали на ряд тем, и мы имели единый взгляд… Ну, не единый, но схожий взгляд на то, как должна развиваться наша страна в будущем.

Но, к сожалению (я говорю в целом), конъюнктурная позиция ряда журналистов, ряда СМИ – она приводит к тому, что мы имеем место, чтобы получили ту ситуацию, которая имеет место быть сейчас. Плохо это или хорошо – будущее покажет.

Но когда, еще раз повторюсь, когда ряд СМИ занимают откровенно антиправительственную позицию и выступают в роли оппозиционных идеологов – это абсолютно неприемлемо.

Ряд неправительственных организаций под видом экологических, гуманитарных проводят откровенно антигосударственную деятельность – это абсолютно неприемлемо.

И вполне понятно, что власть вынуждена принять соответствующие шаги, адекватно отреагировать на подобного рода вещи, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем.

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От редакции

Спасибо, Владимир Владимирович, за ответы на вопросы «Народной Воли»! Как воспринимается наше издание – судить прежде всего читателям. Но и Вы имеете полное право иметь свою точку зрения.

Скажем лишь, что «Народная Воля» никогда не будет дублером газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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