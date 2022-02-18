Туркменская династия

Как уже сообщала «Народная Воля», президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил, не дожидаясь собственной смерти, передать пост сыну. Таким образом, на постсоветском пространстве будет опробован еще один сценарий трансфера власти – в чистом виде династический.

Сын лидера Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом на предстоящих президентских выборах. Решение об этом было принято единогласно на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. «Как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег», – отметили однопартийцы. И это не стало сюрпризом.

Во-первых, потому, что в Туркменистане нет политической жизни, нет политической конкуренции.

А во-вторых, Сердар – единственный сын президента Туркменистана. Есть еще две дочери, но их данные нигде даже не упоминаются. Таким образом, вопрос о том, кому Гурбангулы Бердымухамедов намерен передать власть, даже не стоял.

В сентябре прошлого года Сердару исполнилось 40 лет. Это возраст, с которого в Туркменистане граждане могут баллотироваться на высший государственный пост.

Он рано женился – в 20 лет. И уже имеет четверых детей: трех дочерей и сына Керимгулы. Керимгулы – любимый внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, с которым тот нередко записывал совместные песни. Ходили слухи, что именно его дедушка хотел видеть своим преемником, но внуку еще нет и 20 лет.

В 2001 году Сердар Бердымухамедов окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова по специальности «инженер-технолог». После окончания вуза стремительно взлетел по карьерной лестнице, занимая всё новые и новые государственные посты. Преуспел в винном бизнесе и практически монополизировал пищевую и продовольственную промышленность страны.

Не имея дипломатического опыта, в 2008–2011 годах был советником-посланником в посольстве Туркменистана в Москве, параллельно получая второе высшее образование в Дипломатической академии МИД РФ по специальности «международные отношения». Учеба в России его не увлекала, на занятиях он появлялся редко и исключительно в сопровождении охраны. После окончания вуза три года проработал в представительстве Туркменистана при ООН в Женеве.

Несмотря на столь быстрое и внушительное продвижение по карьерной лестнице, эксперты отмечают, что жителям Туркменистана он мало чем запомнился. Бердымухамедов-младший не обладает ни харизмой отца, ни ораторскими данными, самостоятельных решений он не принимал, действуя исключительно по указке папы. Зато перенял его замашки в общении с подчиненными. Служащим запрещалось попадаться на глаза начальнику без повода, поэтому по длинным коридорам министерских ведомств сын Бердымухамедова прогуливался в одиночестве, пока остальные прятались в кабинетах.

В 2021 году Сердар был назначен на пост вице-премьера, после чего стало ясно, кого именно Бердымухамедов-старший выбрал в преемники. Всё это время он остается исключительно в тени отца, следуя за ним даже в увлечениях: лошади, автомобили и спорт. Ему же отец доверил самое дорогое – используя «опыт предков», развивать селекцию и совершенствовать породу туркменского алабая. Сейчас Сердар возглавляет Международную ассоциацию туркменского алабая и регулярно докладывает отцу об успехах в этой области.

Интригу туркменских выборов эксперты по региону видят только в одном: сумеет ли Сердар Бердымухамедов выйти из тени отца? Хватит ли у него на это амбиций?

Кстати, о скором уходе Бердымухамедова-старшего с поста президента впервые заговорили в 2019 году, когда президент Туркменистана практически на месяц исчез из публичного пространства. Тогда же заговорили о прогрессирующей болезни – сахарном диабете. По слухам, ситуация со здоровьем после того еще больше ухудшилась из-за последствий коронавируса. Так это или нет, сказать сложно – Туркменистан не та страна, где информация о здоровье президента является открытой. Однако в последнее время именно Сердар Бердымухамедов в публичном пространстве появлялся чаще отца.

Елена НОВИКОВА.

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КСТАТИ

Соперник

Бывший политзаключенный, узник самой жестокой туркменской тюрьмы Овадан-Депе Гельды Кяризов объявил о намерении баллотироваться в президенты Туркменистана. Соответствующую запись опубликовал сайт «Туркмен Юрт».

«Я официально заявляю о своем желании бороться за пост президента Туркменистана. И, обращаясь к вам, еще раз повторяю, давайте все вместе сплотимся и победим тиранию. Прошу вас поддержать меня и делом, и своими голосами.

Всё, что я стремлюсь сделать, только для народа и ради благополучия народа. Потому что мое личное благополучие я вижу только в благополучии народа. Я никогда не видел себя в отрыве от интересов народа, и не намерен меняться. Народ имеет право! Мы добьемся своего упорством и бескомпромиссностью!» – подчеркнул оппозиционный политик.

Гельды Кяризов – известный в Туркменистане человек. Ему принадлежит ключевая роль в восстановлении поголовья ахалтекинских лошадей, ставших национальным символом страны. Изображение жеребца Янардаг, родившегося на частном конезаводе Кяризова, было помещено в центр государственного герба.

В 1990-х годах Кяризов создал и возглавил Международную ассоциацию ахалтекинского коннозаводства (в 1998 году ее президентом стал глава Туркменистана Сапармурад Ниязов), в 1997–2002-м руководил государственным коневодческим объединением «Туркменатлары». В 2001 году власти заподозрили Кяризова в политической нелояльности и тайных контактах с оппозицией. 30 января 2002-го он был задержан сотрудниками Министерства национальной безопасности по обвинениям экономического характера. 4 апреля того же года Ашхабадский городской суд признал его виновным в «халатности» и «злоупотреблениях должностными полномочиями» и приговорил к 6 годам лишения свободы.

В августе 2006 года Кяризова перевели в изолированную от внешнего мира секретную тюрьму Овадан-Депе. В январе 2007-го, спустя месяц после смерти первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, его вернули в обычную колонию, а в октябре того же года освободили по амнистии.

В последующие годы всё имущество семьи Кяризова было конфисковано, а жилье – снесено, при этом власти отказались предоставить какую-либо компенсацию. Международные правозащитные организации неоднократно выражали озабоченность состоянием здоровья Гельды Кяризова, находившегося под постоянным давлением спецслужб. Более десяти лет все члены его семьи были лишены права выезда за рубеж и лишь в 2015 году благодаря активной международной кампании смогли покинуть страну.

Гельды Кяризов на данный момент – первый политик, публично взявший на себя роль соперника Сердара Бердымухамедова.

– Я лично знал Гурбангулы Бердымухамедова и могу сказать, что это осторожный и трусливый человек. Из-за этого он расправлялся не только с собственным народом, но и с теми, кто его должен был охранять. Своего первого начальника охраны он посадил за то, что тот знал обо всех его финансовых махинациях, сбережениях, каких родственников и почему он назначил на тот или иной пост. Позже в тюрьмах и лагерях оказались еще пять руководителей его личной охраны, а затем списки пополнили сотни сотрудников всех силовых структур. Это говорит о том, что те, кто рассчитывал на его поддержку и был готов отдать за него жизнь, не могут рассчитывать на его покровительство.

Сейчас отец может доверять только сыну. И фактически Сердар работает вместе с ним весь последний год. Поэтому говорить о том, что что-то поменяется или Бердымухамедов-младший будет самостоятельной фигурой, не приходится. Но далеко не факт, что люди не будут сопротивляться этому назначению. Жители Туркменистана сегодня и шесть лет назад – абсолютно разные. Они меньше готовы терпеть беспредел и нарушение законов, – заявил Гельды Кяризов.

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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