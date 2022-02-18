Сегодня женская сборная Беларуси по биатлону завершила свое выступление на Олимпиаде.

18 февраля у белорусских биатлонисток оставалась последняя надежда на медаль – в масс-старте. Увы, но надежды так и остались надеждами.

Анна Сола допустила на четырех огневых рубежах восемь промахов, Динара Алимбекова — шесть, что автоматически лишило их шансов на медаль любого достоинства.

В итоге Сола заняла 10-е место, Алимбекова – 12-е. Выиграла эту гонку француженка Жюстин Бреза.

Кстати, еще до гонки было видно по настроению наших биатлонисток, что они далеки от эмоционального подъема на этой Олимпиаде.

“Негативных эмоций нет — есть обида, — рассказала Анна Сола журналистам после провальной эстафеты. — Столько всего делаешь, столько работаешь — а ничего не получается! Не понимаешь, что еще нужно сделать, чтобы результаты стали лучше… Какое настроение на масс-старт? Шанс это всегда шанс. Буду стараться. Надеюсь, что удача, наконец, повернется, как надо. Потому что пока у нас получается Олимпиада антирекордов. Мы прилетели сюда не за этим… Буквально вчера вечером сидели с девчонками, разговаривали. О том, как быстро летит время. Сон, тренировка, сон, тренировка — дни промелькнули вроде бы незаметно. А сегодня в автобусе ехала и почувствовала, как тяжело дышать… Устала уже… Хочется побыстрее отсюда уехать…”

Лучшим достижением белорусских биатлонисток на этой Олимпиаде было у Анны Сола в гонке преследования (4-е место), а Динара Алимбекова была пятой в индивидуальной гонке.

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