Государственные СМИ вышли с огромными материалами о состоявшемся в минувшую субботу в Минске форуме, проведенном Либерально-демократической партией Беларуси как “Патриотический конгресс”, посвященный предстоящему референдуму. Упор делается на его массовости (более тысячи человек), зарубежных гостях и на том, что теперь в Беларуси есть правильное гражданское общество, которое поддерживает политику действующей власти. Вот только всё это свидетельствует о том, что государственная пропаганда в очередной раз занялась подменой понятий. Те, кто этим занимается, даже не имеют представления, что же такое «гражданское общество» в том смысле, в каком его принято понимать.

Идеологически современную Беларусь пытаются выстроить по образцу СССР. Единодушие, единомыслие, бесконечный «одобрямс!», имитация политических свобод… Но даже в СССР была компартия, были профсоюзы, организации детей и женщин, общественные организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, фонды борьбы за мир… Было советское общество, а вот гражданского общества не было. Почему так?

Потому что суть и смысл гражданского общества – это деятельность по защите прав граждан, реализация разнообразных общественных инициатив, самоорганизация людей, независимая от государства, не руководимая и не контролируемая государством. А в Советском Союзе, как вы знаете, делать что-либо без санкции, без контроля государства и без руководящей роли КПСС, даже надувать шарики к демонстрации на 1 Мая, было невозможно в принципе. Поэтому о гражданском обществе в СССР говорить не приходится.

В Беларуси на данный момент мы имеем подобную ситуацию.

Определения, что же такое «гражданское общество», даются еще со времен Аристотеля, который так называл сообщество свободных и равных граждан.

Кто-то толкует это понятие широко, считая гражданским обществом всю общественную жизнь, не связанную с властью и политикой. Кто-то сужает термин, называя гражданским обществом сферу самостоятельных общественно значимых действий граждан, самоорганизовавшихся в различные негосударственные, некоммерческие общественные организации и инициативы.

Но, так или иначе, все сходятся на том, что для появления гражданского общества необходимо наличие хотя бы трех обязательных условий.

Первое – это существование некого предела компетенции власти, за который она не заходит.

Второе – наличие у граждан таких прав и свобод, которые позволяют реализовывать самые разнообразные общественные инициативы без оглядки на государство.

Третье – наличие инициативных людей, готовых делать что-то общественно значимое по велению души, а не из-под палки.

В этом смысле “Патриотический конгресс”, который прошел в Минске под эгидой Либерально-демократической партии, к гражданскому обществу имеет такое же отношение, как болото к звездам. Во-первых, потому, что это было политическое мероприятие, организованное заангажированной партией. Во-вторых, это было мероприятие в поддержку власти и референдума. В-третьих, очень сомнительно, что идею проведения конгресса с участием зарубежных гостей придумали и реализовали простые граждане, не посоветовавшись с кем нужно. Роль в этом небезызвестного Олега Гайдукевича очевидна, в какие кабинеты он вхож и ради чего – не секрет.

Ну и, наконец, гражданское общество подразумевает наличие в государстве свободных людей. Даже если допустить, что тот же глава ЛДП О.Гайдукевич лично считает себя свободным человеком и не боится сказать или сделать то, что не понравится правящим верхам (хотя такой смелости он никогда не демонстрировал), про то, что белорусское общество в целом может быть смелым, говорить и действовать открыто и никого не бояться, он даже не заикается. Наоборот, всячески рекомендует помнить про красные флажки, расставленные властью, за которые лучше не заходить.

Для Гайдукевича и таких, как он, совместные чаепития во дворах, женские цепи с цветами, сбор средств на помощь пострадавшим от репрессий, оплату адвокатов, поддержку семей, выплату штрафов – это бунт, мятеж и антигосударственная деятельность. Хотя на самом деле именно такие инициативы и есть проявления элементов гражданского общества. Вот только белорусское государство боится даже его зачатков. Сама мысль о том, что кто-то что-то в нашей стране будет делать без санкции государства, без позволения идеологов и без контроля спецслужб, кажется революционной и крамольной. Причем не важно, что делать – оказывать помощь инвалидам, ухаживать за могилами, считать птиц или вести просветительскую деятельность о правах человека, организовывать независимое наблюдение за выборами, защищать политзаключенных…

Таким образом, белорусский агитпроп, отрапортовав о формировании в стране гражданского общества, огоньки на болоте поторопился назвать звездами. Хотя бы потому, что гражданское общество по определению может быть только в демократическом государстве. Вот только где Беларусь, а где демократия…

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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