«Народная Воля» вспомнила, сколько премьер-министров, генеральных прокуроров, председателей КГБ, министров внутренних дел и министров обороны сменилось за годы правления Александра Лукашенко.
Премьер-министры
Михаил Чигирь – 1994–1996
Сергей Линг – 1996–2000
Владимир Ермошин – 2000–2001
Геннадий Новицкий – 2001–2003
Сергей Сидорский – 2003–2010
Михаил Мясникович – 2010–2014
Андрей Кобяков – 2014–2018
Сергей Румас – 2018–2020
Роман Головченко – с 2020-го по настоящее время
Генеральные прокуроры
Василий Шолодонов – 1992–1995
Василий Капитан – 1995–1996
Олег Божелко – 1996–2000
Виктор Шейман – 2000–2004
Петр Миклашевич – 2004–2008
Григорий Василевич –2008–2011
Александр Конюк – 2011–2020
Андрей Швед – с 2020-го по настоящее время
Председатели КГБ
Владимир Егоров – 1994–1995
Владимир Мацкевич – 1995–2000
Леонид Ерин – 2000–2004
Степан Сухоренко – 2005–2007
Юрий Жадобин – 2007–2008
Вадим Зайцев – 2008–2012
Валерий Вакульчик – 2012–2020
Иван Тертель – с 2020 года по настоящее время
Министры внутренних дел
Юрий Захаренко – 1994–1995
Валентин Аголец – 1995–1999
Юрий Сиваков – 1999–2000
Владимир Наумов – 2000–2009
Анатолий Кулешов – 2009–2012
Игорь Шуневич – 2012–2019
Юрий Караев – 2019–2020
Иван Кубраков – с 2020 года по настоящее время
Министры обороны
Павел Козловский – 1992–1994
Анатолий Костенко – 1994–1995
Леонид Мальцев – 1995–1996
Александр Чумаков – 1996–2001
Леонид Мальцев – 2001–2009
Юрий Жадобин – 2009–2014
Андрей Равков – 2014–2020
Виктор Хренин – с 2020-го по настоящее время
Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!