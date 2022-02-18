«Народная Воля» вспомнила, сколько премьер-министров, генеральных прокуроров, председателей КГБ, министров внутренних дел и министров обороны сменилось за годы правления Александра Лукашенко.

Премьер-министры

Михаил Чигирь – 1994–1996

Сергей Линг – 1996–2000

Владимир Ермошин – 2000–2001

Геннадий Новицкий – 2001–2003

Сергей Сидорский – 2003–2010

Михаил Мясникович – 2010–2014

Андрей Кобяков – 2014–2018

Сергей Румас – 2018–2020

Роман Головченко – с 2020-го по настоящее время

Генеральные прокуроры

Василий Шолодонов – 1992–1995

Василий Капитан – 1995–1996

Олег Божелко – 1996–2000

Виктор Шейман – 2000–2004

Петр Миклашевич – 2004–2008

Григорий Василевич –2008–2011

Александр Конюк – 2011–2020

Андрей Швед – с 2020-го по настоящее время

Председатели КГБ

Владимир Егоров – 1994–1995

Владимир Мацкевич – 1995–2000

Леонид Ерин – 2000–2004

Степан Сухоренко – 2005–2007

Юрий Жадобин – 2007–2008

Вадим Зайцев – 2008–2012

Валерий Вакульчик – 2012–2020

Иван Тертель – с 2020 года по настоящее время

Министры внутренних дел

Юрий Захаренко – 1994–1995

Валентин Аголец – 1995–1999

Юрий Сиваков – 1999–2000

Владимир Наумов – 2000–2009

Анатолий Кулешов – 2009–2012

Игорь Шуневич – 2012–2019

Юрий Караев – 2019–2020

Иван Кубраков – с 2020 года по настоящее время

Министры обороны

Павел Козловский – 1992–1994

Анатолий Костенко – 1994–1995

Леонид Мальцев – 1995–1996

Александр Чумаков – 1996–2001

Леонид Мальцев – 2001–2009

Юрий Жадобин – 2009–2014

Андрей Равков – 2014–2020

Виктор Хренин – с 2020-го по настоящее время

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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