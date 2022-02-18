После президентских выборов правоохранительные органы, считай, ежедневно рапортуют о новых уголовных делах, связанных с комментариями в социальных сетях или репостами какого-либо материала с критикой властей или конкретного должностного лица. Наказания разные: штрафы, исправительные работы, лишение свободы.

Как юрист хочу со страниц «Народной Воли» провести правовой ликбез, чтобы предотвратить появление в стране новых заключенных.

Скажете: а разве можно от репрессий уберечься, если закон работает только в одну сторону?

Сложный вопрос, но нам надо как-то защищаться и не давать правоохранительным органам повода для возбуждения уголовных дел, например, за оскорбление должностных лиц органов власти.

Вместо административной ответственности – уголовная

Раньше за острые, нелицеприятные высказывания в адрес того или иного должностного лица можно было отделаться административной ответственностью или профилактической беседой в милиции. Но в последний год-полтора изменилась следственная и судебная практика: за публичное оскорбление представителя власти в интернете сразу же возбуждается уголовное дело.

Следственный комитет возбуждает уголовные дела за публичное распространение в глобальной сети фотоколлажей, высмеивающих определенных чиновников, за оскорбительные выражения в адрес представителей власти на форумах, за неприличные надписи на зданиях. Были случаи, когда человек устно высказывал свое недовольство или критику в глаза должностному лицу и за это понес наказание.

Согласно действующему законодательству оскорбление личности может выражаться не только в устной, письменной форме, но и посредством бессловесных действий (использование неприличных жестов, манипуляция с одеждой потерпевшего, язвительный смех, легкий удар по частям тела и т.д.), которые унижают человеческое достоинство.

Практически такие действия реального вреда здоровью человека нанести не могут, но факт унижения достоинства налицо.

Удаление непристойного комментария роли не сыграет

Большинство людей не владеет знаниями, как безопасно вести себя в социальных сетях, а поэтому следственные органы легко их устанавливают. Многие граждане и не скрывают своих данных.

Даже если вы удалили свой комментарий с оскорблениями должностного лица, но оперативники раньше зафиксировали его в своих материалах проверки – дело будет возбуждено.

Все уголовные дела расследуются быстро и без каких-либо трудностей: скриншот комментария пользователя в сети; идентификация человека, который это сделал; филологическая экспертиза, которая, правда, проводится не всегда; обвинение и суд.

Возможно, многим казалось, что в словах, которые употреблялись при спорах или ссорах с другими гражданами, нет криминала, поскольку каждый из нас, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, может высказать нелицеприятные слова или выражения в отношении другого человека.

Но сегодня следователи стали возбуждать дела за любое высказывание, в котором есть проявления недружелюбия, непочтительности к представителям определенной профессии или должности, негативная оценка личности и прочее.

Конечно, если бы уголовные дела рассматривались всесторонне, многие обвиняемые были бы оправданы. Есть большая практика таких дел в России, Украине, Молдове, и там многие из них не доходят до суда или в суде прекращаются за отсутствием состава преступления. Но не в Беларуси.

Критиковать или молчать?

Несмотря на то, что у нас в Конституции прописана свобода слова, в ситуации, сложившейся в стране, рекомендую прежде, чем сказать что-то острое, хорошенько подумать.

Первое, что надо сделать, – пересмотреть свои странички в социальных сетях: удалите коллажи на конкретных должностных лиц; информацию оскорбительного характера; персональные данные лиц, работающих в правоохранительных органах. Если есть сомнения – лучше удалить свою страничку. Напомню, что ваши комментарии могут быть сохранены у ваших друзей. В таком случае лучше завести новую страницу в социальной сети и стараться отслеживать каждый свой пост.

Если хотите критиковать конкретное должностное лицо, которое, по вашему мнению, ведет себя неподобающим образом, помните: только суд может признать человека нарушившим закон. Поэтому лучше не давать конкретных характеристик. Имейте в виду, что в некоторых случаях вас могут на это специально спровоцировать.

Также есть типы, помогающие следственным органам находить людей, которые, по их мнению, оскорбили представителя власти. Поэтому, вступая в разговор с незнакомцами, будьте осторожны в высказываниях в адрес тех или иных чиновников.

Это не отказ от своих принципов, взглядов, свободы мысли, это форма защиты от неприятностей, преследования со стороны правоохранительных органов, суда.

Уголовная ответственность за оскорбления

Я остановлюсь на нескольких статьях Уголовного кодекса, по которым следственные органы чаще всего возбуждают уголовные дела.

За публичное оскорбление, за обвинение Президента Республики Беларусь в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления установлена уголовная ответственность согласно статье 368 УК РБ, по которой максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.

Также часто следователи возбуждают уголовные дела по ст.369 УК РБ за оскорбление представителя власти, по которой грозит до трех лет лишения свободы. Сегодня в большинстве дел по данной статье фигурируют сотрудники милиции.

Что такое оскорбление Президента и представителя власти?

Признаком объективной стороны рассматриваемых преступлений является публичность, поскольку только путем публичного оскорбления может быть подорван авторитет, честь и достоинство представителя власти.

Следует отметить, что не имеет значения, относительно каких личных качеств представителя власти или его профессиональных обязанностей гражданин высказал свою отрицательную оценку и соответствовала ли она действительности.

Определяющим фактором для возбуждения дела будет являться то, что эта оценка выражена в неприличной форме (нецензурная брань, ругательство, унизительное прозвище и т.п.): циничным, грубым способом, который не соответствует принятым в обществе нормам общения людей, правилам общежития, моральным устоям.

Это достаточно широкое поле для органов предварительного расследования и суда при определении, какое высказывание является неприличным, а поэтому в каждом уголовном деле надо в обязательном порядке назначать филологическую либо лингвистическую экспертизу текста. К сожалению, это делается не всегда, а если делается, то зачастую поверхностно и предвзято.

В материалах уголовного дела должны содержаться следующие сведения для предъявления человеку обвинения в оскорблении представителя власти: сведения, подтверждающие личность потерпевшего, факт публичности с использованием СМИ, интернета, письменных обращений, общественных мест и т.п. (либо в присутствии хотя бы одного человека) и подтверждение о том, что оскорбление было нанесено в неприличной форме, унижение чести и достоинства представителя власти сделано в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

Вот при наличии таких данных может быть предъявлено обвинение по стст.368 и 369 УК РБ.

Если человек оскорбил должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей, но при этом не было посторонних людей, он будет привлечен к административной ответственности по ст.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РБ).

Суд может не только ограничить свободу человека, но и конфисковать его собственность

На мой взгляд, в большинстве случаев приговоры районных судов несоразмерны, часто назначается максимальное уголовное наказание. Не всегда суд принимает во внимание состояние здоровья обвиняемого, его семейное положение, количество детей, имущественное положение, положительные характеристики с места работы и так далее.

Кроме того, по решению суда у человека могут еще и конфисковать мобильный телефон, компьютер или другую оргтехнику, при помощи которой он разместил оскорбительный комментарий, как орудие совершения преступления. Таких случаев уже достаточно в судебной практике. Конфискованная собственность обвиняемого идет в доход государства.

Сроки давности за оскорбление чиновника

Те, кто живет за границей и не планирует возвращаться в ближайшие годы в Беларусь, должны помнить один важный момент: чем вся их деятельность в социальных сетях может обернуться по приезде на родину.

Правоохранительные органы, возбудив дело за оскорбление должностного лица по одной из вышеуказанных статей и установив личность того, кто его совершил, могут временно приостановить срок предварительного расследования в связи с неустановлением местонахождения лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Срок давности возобновится со дня задержания такого лица или его явки с повинной. Даже через пять лет, когда пройдет максимальный срок лишения свободы по данным статьям, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку со времени совершения преступления не прошло 15 лет.

Говори, никого не оскорбляя, или просто промолчи

Очевидно, что нарушения таких конституционных гарантий, как принцип равенства всех перед законом, а также своеобразный запрет на ограничение критики власти, лишает людей возможности контролировать деятельность государственных органов, критиковать их работу и предлагать свои варианты по ее улучшению, обеспечению выполнения должностными лицами служебных обязанностей в строгом соответствии с законом.

Безусловно, представитель власти является фигурой общественного контроля, и его деятельность может подвергаться критике, а значит, не нужно преследовать людей в тех случаях, если высказывания были безобидные и неопасные для общества. Если кто-то из чиновников считает, что затронуты его честь и достоинство, – такие спорные моменты, на мой взгляд, должны рассматриваться в гражданском судопроизводстве.

Мой совет: сегодня, исходя из ситуации, сложившейся в стране, лучше не нарываться на неприятности. Повторяю: прежде чем сказать вслух что-то острое, следует хорошенько подумать. Если дать волю эмоциям, то можно сломать судьбу себе и своим близким.

Конечно, хотелось бы, чтобы правоохранительные органы не спешили возбуждать уголовные дела, а применяли меры профилактического характера, вынося официальное предупреждение о недопустимости совершения уголовно наказуемого деяния. Уверен, что в таком случае граждане, допустившие какие-то порочащие высказывания, задумаются и примут правильное решение. Стране не нужны заключенные. Пусть люди работают на свободе и воспитывают детей.

Полагаю, мои рассуждения актуальны при любой власти – и демократической, и авторитарной. Всегда будет существовать критика тех, кто у руля государства. Сегодня для обеих сторон главное – сохранить человечность, понимание, сдержанность и законность.

Олег ВОЛЧЕК, правовед, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (г.Киев, Украина).

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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