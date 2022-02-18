Швейцарская гражданка белорусского происхождения Наталья Херше вышла на свободу.

“Наталья Херше освобождена сегодня после 17 месяцев заключения в Беларуси”, – сообщил в пятницу в своем твиттер-аккаунте президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

“Я рад, что дипломатические усилия Швейцарии окупились”, – добавил он.

Швейцарские власти неоднократно требовали освобождения Херше, задержанной во время протестного марша в Минске 19 сентября 2020 года. Причиной задержания стало то, что женщина сорвала с сотрудника ОМОН балаклаву. Ее судили по статье “сопротивление сотруднику органов внутренних дел” и приговорили к 2,5 годам заключения в исправительной колонии, а также обязали выплатить компенсацию в Br1 тыс. потерпевшему сотруднику ОМОН.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»