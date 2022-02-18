В прошлом году «Народная Воля» рассказывала про супругу бывшего хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, которая уже несколько лет борется с трижды негативным раком груди третьей стадии – он очень сложно поддается лечению.

Надежда с мужем и двумя детьми сейчас живет в Германии – там она всё это время проходила лечение. Болезнь вначале вроде бы отступила, затем дала метастазы в печень, а сейчас – снова рецидив. Предыдущая химия, по словам врачей, не дала результатов.

«На сегодняшний день у меня 28 метастазов в печени и один в лимфоузле рядом», – говорит Надежда.

Врачи уже озвучили Надежде конкретные сроки – сколько она еще может прожить со своим диагнозом. Но белоруска в них не верит. Не хочет верить. И борется изо всех сил.

«Бывают случаи, когда врачи говорят всё, никаких шансов, а люди живут!!! – говорит Надежда Мелешко. – Отказываются от химии, уходят в правильное питание, медитации, работу со своим сознанием. Есть в Америке специальные клиники, которые этим занимаются. У нас и в России я таких не встречала…

Мы всё время с Димой пытались представить свою старость: какими мы будем? Где будем жить? Может, на море? А кто женится раньше – Владик или Ильюша? И когда я сегодня вижу стареньких людей, пары, у меня слезы ручьем. Почему мне не судьба с мужем вот так состариться? Сейчас в мире так мало хороших отношений между людьми, а в моей жизни есть настоящая любовь, мы с мужем были и в болезни, и в радости, и в безденежном состоянии. Мы с ним проживали разные моменты, наши отношения проверены на прочность годами, у нас есть любовь, страсть. Мы счастливы. И дети – они же такие хорошие, они не заслуживают… И эти мысли меня посещают: как они все тут без меня? Мне не хочется, чтобы они страдали, потому что я их очень сильно люблю. Я даже не за себя переживаю, а больше за других – как они? Это для меня большая боль… И я стала прорабатывать этот момент в своей голове, представлять, что я возьму внука на руки, я должна представлять себя на свадьбе сына. А в это поверить очень сложно, когда тебе уже сказали, сколько осталось жить…

Поверить всем сердцем в то, что всё будет хорошо, что получится выжить, – это то, к чему я сейчас стремлюсь. Входить в состояние счастья, в состояние будущего…

Я постоянно проговариваю, что здорова, прошу Боженьку, чтобы он меня услышал, но больше благодарю, чем прошу. Благодарю за каждый момент, за улыбку Владика, что могу обнять Илью, что ела сегодня вкусную картошечку, что могу обнять своего мужа, что прогулялась хорошо по улице, что увидела красивый закат… Я хвалю себя за каждую мелочь. И я всем рекомендую это делать. И засыпаю с улыбкой, думая, какой я счастливый человек, из скольких радостей состоит мой день! Наша жизнь – это и есть самое настоящее счастье. Люди, радуйтесь просто тому, что здоровы и хорошо себя чувствуете!!!»

Немецкий доктор, у которого наблюдается белоруска, экстренно назначил ей новое, очень сильное, лекарство, которое еще недавно было экспериментальным. В минувший четверг была первая капельница. Надежда, несмотря на ни на что, старается оставаться оптимисткой.

«На этом фото – я, – написала она пару дней назад на своей странице в «Инстаграме» накануне испытания новым лекарством. – Красивая, улыбаюсь, с модной стрижкой пикси, лицо сияет, глаза горят, стильная, Живая! Запоминаю, закладываю это ощущение поглубже, поосновательнее.

Смотрю старые фото после химии, там, где с лысой головой, с подрисованными бровями. Это тоже я. Там я не ощущала себя некрасивой, отталкивающей. Там я очень ярко помню, как была окружена огромной поддержкой, теплом, заботой… Я себя чувствовала хрупким воробушком, очень уязвимым, но сильным и готовым к борьбе.

Ждать больше нельзя ни дня. Некоторые метастазы увеличились за последние 2,5 месяца в три раза, самый большой уже 6 сантиметров. Завтра мне начнут капать «Троделви». Совсем недавно этот препарат получил лицензию для назначения женщинам с трижды негативным раком, который, как видите, сложно поддается лечению. У моего доктора я стану первой пациенткой, которую он попробует лечить этой химией. Мы не знаем, чего ждать, есть статистика, что этот препарат помогает 40% женщинам.

Я попрощаюсь с волосами. Снова стану инопланетянкой с идеальной формой черепа и чуть пошатнувшейся самооценкой. Но, знаете, мне всё равно, я на многое пойду, чтобы подольше побыть с моими близкими.

«Троделви» – серьезный шаг для меня. Очень серьезный. Он очень изменит качество моей жизни. Возможно, продлит ее, но какой я стану? Не могу не думать об этом…

Сейчас мне кажется, что я, возможно, переоценила силу мысли, положительные вибрации… А может, надо стараться еще сильнее! Это я и собираюсь делать, но с поддержкой сильных препаратов…

Еще в «Троделви» меня пугает тот факт, что это, вероятно, мой последний шанс и никакой серьезной альтернативы уже может и не быть. От этого мороз по коже… Но это всё разговорчики врачей, а я верю, что всегда должен найтись какой-то еще вариант, возможно, нетрадиционный, но в это надо верить, а я пока до конца не верю, больше склоняюсь к доказательной медицине, потому что много людей вокруг меня благодаря химии живут много лет.

Пусть всё будет хорошо! Я знаю, что обязательно должно найтись то, что мне поможет. Я еще не выполнила свою миссию на этой Земле!»

Публикация из № 14 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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