“Надеюсь, что возобновлять не придется”, сообщается на его странице Facebook.

“Мы получили информацию от адвоката Владимира Мацкевича. Со слов Владимира Мацкевича: “Вчера я стал отключаться. Сосед вызвал врачей, делали капельницу. После процедуры была встреча со следователем, из которой я заключил, что дело сдвинулось с мертвой точки. Я прекратил голодовку и вечером около 19:00 написал заявление. Надеюсь, что возобновлять не придется”.

Голодовка Владимира Мацкевича и огромная волна общественной солидарности позволила добиться того, что были приняты решения и его делу был дан ход.

Несмотря на позитивный сдвиг в деле, которого добился Владимир Мацкевич, не все требования на данный момент выполнены. Это требует от нас продолжения действий направленных на завершение следствия и передачи дела в суд.

Решительность Владимира Мацкевича и широкая солидарность привели к изменениям в действиях следствия и предотвратили трагический исход голодовки.

Мы надеемся, что следствие по делу будет завершено, и после прекращения голодовки Владимиру Мацкевичу не придётся вновь прибегать к этой крайней мере.

Мы благодарим всех, кто поддерживал и продолжает поддерживать требования Владимира Мацкевича”!

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