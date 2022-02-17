Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви

«Я люблю тебя, Костя!»: теннисистка Арина Соболенко показала подарок от хоккеиста Константина Кольцова и призналась ему в своих чувствах. А вот подписчики в Инстаграм Арины заметили при этом одну очень странную вещь.

В Инстаграме белорусской теннисистки Арины Соболенко почти 320 тысяч фолловеров. Тренировки, подготовка к матчам, видео и фото с отдыха (разумеется, в купальниках) – все эти моменты своей насыщенной жизни Арина периодически показывает всем интересующимся, пишет KP.RU.

Но 14 февраля 2022 года – в День святого Валентина – новой фото или видео, к расстройству тех самых интересующихся, теннисистка на своей страничке не разместила.

Зато порадовала ими в сторис – там фотографий была целая подборка, да не простая – самая что ни на есть тематическая.

На самом первом фото Арина показала роскошный букет ярко розовых, как можно судить по не очень четкому фото, свежесрезанных роз.

«Счастливого Дня святого Валентина. Люблю тебя», – написала девушка на снимке и сделала отметку Инстаграма своего бойфренда – белорусского хоккеиста Константина Кольцова.

В следующих сторис – а они проносились очень стремительно, задерживаясь на доли секунды – Арина опубликовала множество совместных с Константином фотокарточек. Сделаны они, как можно судить, в разное время и в разных местах. Неизменным было одно – в кадре Арина вместе с Константином, у обоих – светящиеся счастьем глаза…

Поскольку фотографии были размещены в исчезающих в течение 24 часов сторис Инстаграма, поклонники стали поздравлять Арину с 14 февраля под одной из ее совместных с Константином Кольцовым фотографий, которые во множестве есть в постах-публикациях.

Самым первым написал, как того и следовало ожидать, сам Константин Кольцов. «Моя любовь», – оставил он комментарий на английском. «Люблю тебя», – отписала в ответ Арина.

«Какая красивая пара и букет роскошный!», – прокомментировал кто-то. Другой фолловер Арины заметил некоторую странную закономерность: «Как только Арина выставляет фотографии со своим другом, то всегда проигрывает…»

Его пыл быстро остудили другие, несклонные верить в околомистические вещи, фолловеры Арины. «В подобную ересь слабо верю, но тут будто сглазили… Но проигрыш второй ракетки мира Арины 115-ой ракетке Кайе Канепи – очень странный. Увы, тенденция неожиданных проигрышей продолжается…»

Если русскоязычные подписчики Арины еще некоторое время общались в этом же ключе, то подписчики из европейских стран просто радовались за нашедшую свою любовь Арину и призывали ее несмотря ни на что наслаждаться жизнью.

«Радуйся и наслаждайся! Все будет хорошо», – этот посыл, объективно говоря, стал основным в комментариях.

К слову, пока Арина и Константин переживают «букетно-конфетный период» и о возможной свадьбе (по крайней мере, публично) не говорят.

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