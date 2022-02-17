«Я люблю тебя, Костя!»: теннисистка Арина Соболенко показала подарок от хоккеиста Константина Кольцова и призналась ему в своих чувствах. А вот подписчики в Инстаграм Арины заметили при этом одну очень странную вещь.

В Инстаграме белорусской теннисистки Арины Соболенко почти 320 тысяч фолловеров. Тренировки, подготовка к матчам, видео и фото с отдыха (разумеется, в купальниках) – все эти моменты своей насыщенной жизни Арина периодически показывает всем интересующимся, пишет KP.RU.

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Тренировочный процесс Арины можно видеть в ее публикациях. Фото: соцсети

Но 14 февраля 2022 года – в День святого Валентина – новой фото или видео, к расстройству тех самых интересующихся, теннисистка на своей страничке не разместила.

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Арина периодически весьма четко общается со своими фолловерами. Фото: соцсети

Зато порадовала ими в сторис – там фотографий была целая подборка, да не простая – самая что ни на есть тематическая.

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Теннисистка не в первый раз говорит о своих чувствах на весь Инстаграм. Фото: соцсети

На самом первом фото Арина показала роскошный букет ярко розовых, как можно судить по не очень четкому фото, свежесрезанных роз.

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Подаренный букет многие оценили по достоинству. Фото: соцсети

«Счастливого Дня святого Валентина. Люблю тебя», – написала девушка на снимке и сделала отметку Инстаграма своего бойфренда – белорусского хоккеиста Константина Кольцова.

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото: соцсети

В следующих сторис – а они проносились очень стремительно, задерживаясь на доли секунды – Арина опубликовала множество совместных с Константином фотокарточек. Сделаны они, как можно судить, в разное время и в разных местах. Неизменным было одно – в кадре Арина вместе с Константином, у обоих – светящиеся счастьем глаза…

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Фотографии, которыми поделилась Арина, очень яркие. Фото: соцсети

Поскольку фотографии были размещены в исчезающих в течение 24 часов сторис Инстаграма, поклонники стали поздравлять Арину с 14 февраля под одной из ее совместных с Константином Кольцовым фотографий, которые во множестве есть в постах-публикациях.

Самым первым написал, как того и следовало ожидать, сам Константин Кольцов. «Моя любовь», – оставил он комментарий на английском. «Люблю тебя», – отписала в ответ Арина.

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
На всех кадрах – Арина и Константин вместе. Фото: соцсети

«Какая красивая пара и букет роскошный!», – прокомментировал кто-то. Другой фолловер Арины заметил некоторую странную закономерность: «Как только Арина выставляет фотографии со своим другом, то всегда проигрывает…»

Его пыл быстро остудили другие, несклонные верить в околомистические вещи, фолловеры Арины. «В подобную ересь слабо верю, но тут будто сглазили… Но проигрыш второй ракетки мира Арины 115-ой ракетке Кайе Канепи – очень странный. Увы, тенденция неожиданных проигрышей продолжается…»

Теннисистка Арина Соболенко призналась в любви
Многие снимки очень атмосферные. Фото: соцсети

Если русскоязычные подписчики Арины еще некоторое время общались в этом же ключе, то подписчики из европейских стран просто радовались за нашедшую свою любовь Арину и призывали ее несмотря ни на что наслаждаться жизнью.

«Радуйся и наслаждайся! Все будет хорошо», – этот посыл, объективно говоря, стал основным в комментариях.

К слову, пока Арина и Константин переживают «букетно-конфетный период» и о возможной свадьбе (по крайней мере, публично) не говорят.

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