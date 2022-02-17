Сколько стоит умереть в Минске

В Минске сейчас кремируют буквально каждого второго умершего, тогда как еще 10-15 лет назад – только каждого третьего. Почему так?

Одна из причин – желание семьи хоронить всех своих родственников рядом, а часто для этого нет места при другом способе захоронения. Подзахоронить же урну с прахом в уже существующую могилу можно всегда и на любом кладбище – даже на закрытом, пишет KP.RU.

Кроме того, бытует мнение, что кремировать не так затратно. Мол, и памятник потом ставить не надо, да и ухаживать проще: не надо приезжать оградку красить, косить траву, листву убирать.

Посмотрев сайты государственной организации – минского Спецкомбината КБО – и нескольких частных, сравниваем цены на весь комплекс услуг.

В любом случае нужен гроб, а он обойдется от 80 рублей до 8 тысяч рублей и венки – от 20 рублей маленький из искусственных цветов до 1000 – большой из срезанных цветов.

Кремация в Минском крематории, а он единственный в Беларуси, стоит 145 рублей, а с возможностью проститься с покойным в ритуальном зале – 200 рублей. Если всю церемонию надо организовать быстро, в течение суток, то стоимость увеличится до 271 и 342 рублей соответственно. Цена урны для праха – от 20 до 100 рублей.

Как и в случае с традиционными похоронами, при кремации тоже можно заказать так называемую пакетную услугу «под ключ» куда входят выбранные аксессуары для похорон, подготовка покойного и кремация. Цены на такие услуги стартуют от 650 рублей, как у госпредприятия, так и у частников (это минимальный набор) и доходят до 3700 рублей и выше (за VIP-обслуживание).

Подзахоронить прах в уже существующую могилу семье выйдет дешевле всего – 52 рубля, тогда как оборудование ниши в колумбарной стене (плита с мемориальными надписями, медальон) – это расходы от 700 рублей и выше.

Кроме того, прах можно захоронить и в земле в так называемом колумбарном стакане в секторе газонных захоронений. И даже поставить там маленький памятник высотой до 60 сантиметров. Это уже обойдется в 1100 рублей и выше.

Можно заказать и стену скорби для семьи на 1-8 ниш и установить ее в границах уже существующего участка на кладбище рядом с могилой родственника. Цена на такой семейный колумбарий стартует от 248 рублей, если он сделан из бетона, и от 916 рублей – если из гранита. Ну, и плюс установка в границах участка.

Одно место в колумбарной стене или в секторе газонных захоронений для помещения колумбарного стакана обходится одинаково в 10 базовых величин (на данный момент это 320 рублей) плюс 20% НДС. Итого 384 рубля. Можно бронировать и несколько таких мест рядом.

Кстати

Какого покойника нельзя будет кремировать?

Если умерший человек весил больше 150 килограмм и для него нужен нестандартный большой гроб. Это ограничение связано с техническими параметрами печи крематория, в которую входит гроб шириной 85 см и длиной 220 см.

Важно знать

Колумбарные стены в Минске расположены на территории Минского крематория, Восточного, Чижовского кладбищ, кладбища Петровщина, а также нового кладбища Лесное. Газонный тип захоронения урн в колумбарный стакан – на Северном-1 и Колодищанском кладбищах. Эту информацию предоставляет сайт Спецкомбината КБО.

Выдача праха после кремации проводится при предъявлении родственниками или друзьями документа о месте захоронения. Развеять прах по белорусскому законодательству нельзя, он должен быть погребен или помещен в колумбарную нишу.

Кстати, католическая церковь допускает кремацию с 1963 года, православная – с 2015-го. Перед кремацией может быть совершен чин отпевания. А иудеев и мусульман не кремируют.

Подсчет

Человеку, который взял на себя организацию похорон, государство гарантирует выплату пособия на погребение. В феврале 2022 года его величина равняется 1675,3 рубля и, по сравнению с январем 2022 года, выросла на 199 рублей.

А вот цены на похороны в Минске традиционным способом, в землю: гробы от 79 рублей до 8 тысяч, венки от 20 до 1000, похороны «под ключ» от 650 рублей до 4 тысяч. Цены на гробы и на венки разнятся в 10 раз, на погребальные комплексы «под ключ» в 6 раз.

Белорусам предлагают также составить прижизненный договор с ритуальной службой на свое погребение. Правда, при желании, его можно расторгнуть.

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