Вечером 16 февраля мужчина, управляя автомобилем “Мерседес”, двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Тимирязева в направлении ул.Притыцкого, сообщает ГАИ. В районе 37-го километра МКАД он совершил наезд на стоящий в первой полосе движения с включённой аварийной световой сигнализацией автомобиль “Газель”.

В результате ДТП 32-летний водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ и следственно-оперативная группа.

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