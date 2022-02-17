Вечером 16 февраля мужчина, управляя автомобилем “Мерседес”, двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Тимирязева в направлении ул.Притыцкого, сообщает ГАИ. В районе 37-го километра МКАД он совершил наезд на стоящий в первой полосе движения с включённой аварийной световой сигнализацией автомобиль “Газель”.
В результате ДТП 32-летний водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ и следственно-оперативная группа.
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