Россия выслала заместителя посла США Гормана

Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, сообщают РИА Новости со ссылкой на американское посольство.
“Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства”,- заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
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