Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек (видео)

По меньшей мере 94 человека погибли в результате проливных дождей, паводка и оползней, обрушившихся на исторический город Петрополис в горном районе к северу от Рио-де-Жанейро, сообщили местные власти.
Как сообщается, за три часа там выпала месячная норма осадков. Дома на склонах были погребены и разрушены, улицы затоплены, а автомобили смыло, когда паводковые воды хлынули в Петрополис. Поисково-спасательные отряды прочесывают город в поисках выживших, пишет BBC News.
Torrential #rains & over 52 registered #landslides have killed at least 58 people in #Petropolis, north of #RiodeJaneiro #Brasil. Sadly, authorities fear the death toll could climb higher.#GlobalCrisis #flood #flooding #heavyrains pic.twitter.com/Y4EFweBSjj
— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) February 16, 2022
Национальная служба гражданской обороны сообщила в “Твиттере”, что на данный момент 24 человека были найдены живыми, подтверждена смерть 94 человек. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести. На видео, опубликованных в соцсетях, видны значительные разрушения.
Brazil : At least 36 people found dead after severe flooding in #Petropolis, #Brazil pic.twitter.com/PoDgJ3X8b5
— Amit Sahu (@amitsahujourno) February 16, 2022
“Ситуация почти как на войне, – заявил журналистам губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро. – Автомобили на столбах, перевернутые столбы, много грязи и воды”.
Петрополис – популярное туристическое направление в горах над Рио-де-Жанейро. В XIX веке он был летней резиденцией бразильских императоров – его также называют Императорским городом.
В одном из наиболее пострадавших районов от оползней пострадало около 80 домов. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.
#BREAKING
Heavy rain in Petrópolis, Brazil causes flood situation . #Petropolis#Brazil #rain #chuva #Enchente
⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/bED6Dizrtm pic.twitter.com/tD2kNMgxh1
— Jafery (@Jafery0) February 15, 2022
“Вода пришла очень быстро и с огромной силой. Я потерял все. Наша жизнь и без того была тяжелой из-за пандемии, а теперь еще эта трагедия”, – сказал Рейтеру владелец разрушенного магазина.
“Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, мы до сих пор их не нашли, – сказала агентству местная жительница. – Мы не ожидали этой трагедии. Нашему городу конец”.
https://twitter.com/ajay_tomar1/status/1494147786438496256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1494147786438496256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-60402831
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который накануне встречался с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в “Твиттере”, что уже попросил правительство помочь Петрополису и пострадавшим. На восстановление города будут выделены федеральные средства, сказал Болсонару журналистам в Москве.
Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!