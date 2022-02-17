Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек (видео)

По меньшей мере 94 человека погибли в результате проливных дождей, паводка и оползней, обрушившихся на исторический город Петрополис в горном районе к северу от Рио-де-Жанейро, сообщили местные власти.

Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек (видео)
Десятки домов пострадали от оползней после проливных дождей в Петрополисе. Фото: REUTERS

Как сообщается, за три часа там выпала месячная норма осадков. Дома на склонах были погребены и разрушены, улицы затоплены, а автомобили смыло, когда паводковые воды хлынули в Петрополис. Поисково-спасательные отряды прочесывают город в поисках выживших, пишет BBC News.

Национальная служба гражданской обороны сообщила в “Твиттере”, что на данный момент 24 человека были найдены живыми, подтверждена смерть 94 человек. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести. На видео, опубликованных в соцсетях, видны значительные разрушения.

“Ситуация почти как на войне, – заявил журналистам губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро. – Автомобили на столбах, перевернутые столбы, много грязи и воды”.

Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек (видео)
Автомобили и целые дома были смыты паводковыми водами. Фото: REUTERS

Петрополис – популярное туристическое направление в горах над Рио-де-Жанейро. В XIX веке он был летней резиденцией бразильских императоров – его также называют Императорским городом.

В одном из наиболее пострадавших районов от оползней пострадало около 80 домов. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

“Вода пришла очень быстро и с огромной силой. Я потерял все. Наша жизнь и без того была тяжелой из-за пандемии, а теперь еще эта трагедия”, – сказал Рейтеру владелец разрушенного магазина.

“Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, мы до сих пор их не нашли, – сказала агентству местная жительница. – Мы не ожидали этой трагедии. Нашему городу конец”.

https://twitter.com/ajay_tomar1/status/1494147786438496256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1494147786438496256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-60402831

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который накануне встречался с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в “Твиттере”, что уже попросил правительство помочь Петрополису и пострадавшим. На восстановление города будут выделены федеральные средства, сказал Болсонару журналистам в Москве.

Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур.

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