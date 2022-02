Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек (видео)

Как сообщается, за три часа там выпала месячная норма осадков. Дома на склонах были погребены и разрушены, улицы затоплены, а автомобили смыло, когда паводковые воды хлынули в Петрополис. Поисково-спасательные отряды прочесывают город в поисках выживших, пишет BBC News.

Torrential #rains & over 52 registered #landslides have killed at least 58 people in #Petropolis, north of #RiodeJaneiro #Brasil. Sadly, authorities fear the death toll could climb higher.#GlobalCrisis #flood #flooding #heavyrains pic.twitter.com/Y4EFweBSjj

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) February 16, 2022