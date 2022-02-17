Так, в ноябрьском интервью BBC Александр Лукашенко заявил, что ликвидированные НГО занимались противоправной деятельностью и «если кого-то не ликвидировали, то ликвидируем в ближайшее время». «Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали», — заверил Лукашенко британского журналиста. Под ликвидацию попали НГО самых разных направлений — от защитников животных до писательских и журналистских, пишет Thinktanks.by.

Оксана ШЕЛЕСТ, социолог, бывший старший аналитик Центра европейской трансформации, в интервью газете «Белорусы и рынок» отмечает, что «сегодняшние процессы имеют много негативных эффектов не только для общества в целом, но и для существующей системы власти и управления».

— События вокруг НГО еще раз демонстрируют состояние правового дефолта в стране и еще больше ухудшают имидж Беларуси в международных отношениях и структурах. Вот, например, самый яркий из последних примеров — ликвидация ОО «Экодом» и возникшие у властей проблемы с Орхусской конвенцией, когда существующая система управления вынуждена вступать в конфликт и разбираться с международными обязательствами. Некоторые из ликвидированных НГО являлись партнерами или частями международной сети организаций, как, например, ПЕН-центр, поэтому их уничтожение становится еще одним поводом для ужесточения реакции Запада на события здесь.

— Как и когда ликвидацию третьего сектора ощутит белорусское общество в целом?

— Самые быстрые эффекты — это все то, что связано с социальными услугами, с уязвимыми группами, с которыми работали организации. Это сворачивание программ работы с инвалидами, с пожилыми людьми, с больными ВИЧ/СПИД, с проблемами семейного насилия. У третьего сектора здесь действительно большой опыт, делалось многое, НГО закрывали лакуны, которые госсистема не могла закрывать, — и ресурсно, и финансово, и знаниями, услугами, действиями. Сейчас здесь снова пусто, и от этого в первую очередь страдают люди, которые пользовались этими соцуслугами. Это сразу заметно, это бьет по обычным людям, которые оказываются без помощи, без защиты, без уже привычных для них благ, а поскольку они и так не были слишком облагодетельствованы, то для них такие изменения очень болезненны.

Есть еще очень серьезные эффекты, но отложенные. С ликвидацией НГО и третьего сектора, теряются функции гражданского контроля и экспертизы, например такие вроде бы простые вещи, как общественные слушания, которые являются формой гражданского контроля над некими процессами. Этот элемент важен не только потому, что позволяет учитывать интересы граждан и избегать конфликтов, но и потому, что это дополнительный фокус контроля, позволяющий избежать ошибок, недочетов, недосмотров, неучета вещей, которые в принципе могут быть опасными — при строительстве объектов, планировании изменений и т. д. Думаю, понятно, какие угрозы несет отказ от гражданского контроля.

И еще один очень серьезный негативный эффект — потеря экспертизы. У нас вырос серьезный кластер экспертных организаций и экспертизы в разных областях. Участие гражданской экспертизы даже в прежних, ограниченных, формах в принятии решений на госуровне — через общественно-консультативные советы, просто через консультации — позволяли все-таки принимать более осмысленные и современные решения. Лишаясь экспертизы со стороны НГО, мы теряем не только демократический компонент принятия решений, но и качество решений.

— Может ли ликвидация третьего сектора повлиять на развитие государства в целом?

— «Вырезая», как это прозвучало, общественный сектор, власти очень сильно затормозят возможности развития страны в движении мировом. ГО, третий сектор — это всегда пространство эксперимента и проникновения нового. Именно через общественные организации чаще всего апробируются и внедряются в экспериментальном режиме всякие инновационные вещи не технологического и не технического характера, а социального: образовательные практики, какие-то новые культурные нормы, нормы отношений, менеджмента. Затем это может расширяться и появляться на госуровне, в системе госменеджмента и просто распространяться в обществе. Чем хороша эта экспериментальная площадка — она никого ни к чему не обязывает. Приживется — отлично, не приживется — ну и не страшно. Если мы оказываемся лишенными этого пространства, то еще более отстаем от движущегося мира, а он сейчас движется очень быстро.

Будут и общегуманитарные эффекты. Попытка исключить вообще частную инициативу, сделать ее изначально незаконной скажется, я бы сказала, на качестве людей. Закрываются возможности свободы, проявления инициативы, в том числе и ответственности — начиная от своего двора или подъезда и заканчивая страной. В итоге получаем не граждан, самостоятельных и ответственных, а в общем-то

подданных, которые могут только участвовать в действиях, выстроенных по вертикали. Значит, мы не можем рассчитывать на то, что люди будут вести себя свободно и ответственно, на то, что они будут вкладывать собственные усилия, ресурсы, время в развитие чего-то большего, чем лишь свое частное.

— Будет ли предпринята попытка заменить удаленный сектор? И чем?

— На самом деле заменить это ничем нельзя. Понятно, что какое-то время за НГО можно выдавать ГОНГО — государством организованные негосударственные организации. Эта практика не новая, в СССР ведь тоже были общественные организации: невероятно массовые проф­союзы, пионерия, комсомол и прочее. Но вряд ли этими ГОНГО можно кого-то убедить за пределами Беларуси, да и для внутреннего потребления так себе эффект. Такого рода строительство не порождает тех эффектов и того богатства, которые появляются, когда люди объединяются добровольно и с целью реализации своих интересов. Искусственно созданные НГО станут еще одним элементом вертикального управления, но в нынешних условиях толку от этого не будет ни для кого. Чтобы оценить эффективность ГОНГО, достаточно посмотреть на ранее появившиеся. Для государства они скорее затратные, чем несущие условную прибыль. В нормальных условиях взаимодействия НГО компенсируют разнообразные недостатки системы управления, дополняя ее своим ресурсом, а искусственно созданные только пожирают ресурсы государства. Видимо, они работают над поддержанием определенного уровня лояльности или того, что принято сейчас называть патриотизмом. Но, учитывая нынешний идеологический вакуум, шансов у этой работы не много.

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