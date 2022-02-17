На МКАД в двух ДТП повреждены десять автомобилей

По предварительной информации, автоаварии случились сегодня утром, сообщает ГАИ.
При движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Громова в направлении ул.Шаранговича столкнулись три транспортных средства: два автомобиля «Фольксваген» и «Рено». Затем двигавшиеся позади автомобили, не снизив своевременно скорость движения для объезда происшествия, образовали “паровоз” из семи авто.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска.
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