Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) озвучило свой план сдерживания цен. Основная формула — импортозамещение плюс сокращение затрат, пишет Office Life. По данным МАРТ, в 2021 году рост цен на социально значимые товары составил 9,1%. В 2022 году планируется ограничивать рост регулируемых цен и тарифов, чтобы годовая инфляция здесь составила не более 6%. Делать это хотят «во взаимоувязке с ростом доходов населения».

Кроме того, ведомство предлагает усовершенствовать порядок создания стабфондов овощей. Еще один пункт плана действий таков: разработать методические рекомендации по взаимодействию МАРТ с правоохранительными органами, чтобы выявлять и доказывать правонарушения, которые ограничивают конкуренцию. Вероятно, это означает, что министерство будет активно подключать органы к своим антимонопольным расследованиям.

Еще в МАРТ хотят разработать альтернативные способы регулирования цен. Ранее министр Алексей Богданов заявлял, что ведомство готово жестко регулировать цены на те товары, которые покажут «стремительный рост».

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