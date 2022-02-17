Александр Лукашенко “будет вечным президентом”, если Запад продолжит атаковать Беларусь, заявил Лукашенко 17 февраля, общаясь с журналистами на полигоне Осиповичский, пишет Smartpress.by со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.
Также он назвал условия, при которых готов оставить пост президента.
“Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят”, – сказал Лукашенко.
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