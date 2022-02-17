Квот на алкоголь стало больше. А алкоголиков?

Правительство Беларуси увеличило квоты на производство в 2022 году алкогольной продукции — водки, ликеро­водочных изделий, фруктово­ягодных вин, называемых в народе чернилами.

Ведет ли рост производства спиртных напитков к большей алкоголизации белорусского общества? Наполняют ли «алкогольные» акцизы бюджет? Газета «Белорусы и рынок» узнала мнение аналитика и нарколога.

Владимир КОВАЛКИН, руководитель проекта «Кошт урада»:

— Политика государства по отношению к алкоголю любопытна, потому что в ней присутствует попытка достичь двух противоречивых целей. С одной стороны, «пить — здоровью вредить», с другой — «не пить — бюджету вредить».

Поступления от акцизов на алкоголь важны для бюджета. В среднем акцизы на алкоголь, табак и топливо приносят в консолидированный бюджет около 8 % поступлений, или 13 % в республиканский. Кроме того, многие предприятия по производству алкогольных напитков государственные, то есть государство зарабатывает и с прибыли предприятий, и с акцизов.

Несмотря на прямые плюсы для бюджета, вопросы алкоголизма болезненны для Беларуси. Еще не так давно наша страна была в лидерах по потреблению алкоголя. С точки зрения экономики чем больше в обществе приверженцев алкоголя, тем ниже их производительность и тем больше средств нужно вливать в здравоохранение. Человек пьющий, может, и увеличивает покупательский спрос на алкоголь, но в целом его покупательный потенциал падает. Когда человек умирает от алкоголя, это не означает, что государство экономит на медицине и социальных выплатах, это значит, что государство теряет средства, вложенные в обучение данного человека, и лишается потребителя в экономике, плательщика налогов.

Больше производим — больше пьем?

— На протяжении последних десяти лет производство большинства алкогольных напитков в Беларуси растет: коньяк, игристые и натуральные вина. По пиву рост менее заметен, но он есть. Рост производства коррелирует с ростом экспорта. Тем не менее основной объем все-таки потребляется внутри страны. При этом нужно отметить, что прямой зависимости роста производства и алкоголизации общества нет.

Дело в том, что в последнее десятилетие изменилась структура потребления: белорусы уходят от крепкого алкоголя к более легкому, условно говоря, водки пьют меньше, а вина больше. Получается, что алкогольных напитков белорусы стали пить больше, но в пересчете на чистый спирт пьют меньше. Так, в 2010 году потребление абсолютного алкоголя населением Беларуси составляло 107 млн литров, а в 2020-м — 85 млн литров. Смертность от отравления алкоголем в 2010 году — 2458 человек, в 2019-м — 1618 человек.

Корреляции между падением доходов населения и падением потребления алкоголя тоже не наблюдается. Знаете, есть такая избитая шутка: «Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». В кризисные 2011–2012 годы в абсолютном алкоголе население даже стало пить больше.

При падении доходов населения меняется лишь структура потребляемого алкоголя. Раньше пили дорогие коньяки — перейдут на вина или марки попроще. В деревнях, если не будет возможности покупать, будут больше производить самогона. Улавливая эти тенденции, государство старается регулировать акцизы, чтобы стабильно получать доходы от них, даже при изменении структуры потребления алкоголя.

Владимир ИВАНОВ, врач психиатр­нарколог, психотерапевт, заведующий 21-­м наркологическим отделением для лечения и реабилитации лиц, страдающих синдромом зависимости, РНПЦ психического здоровья:

— За последние пятнадцать лет количество употребляющих алкоголь, по-видимому, сокращается: мы констатируем снижение уровня заболеваемости алкогольными психозами и смертности от передозировки алкоголя. Это два самых важных критерия, которые позволяют оценить, что реально происходит.

Новый тренд, который возник в середине 90-х годов, — пивной алкоголизм. Раньше такого не было. Пиво хоть и считается легким алкоголем, но зависимость от него вырабатывается быстро. Сейчас у нас половина пациентов, особенно женщин, страдают пивным алкоголизмом.

Говоря о фруктово-ягодных винах, нужно отметить, что продукция низкого качества еще хуже влияет на здоровье человека, чем алкоголь высокого качества. Некачественный алкоголь быстрее вызывает осложнения и отравления.

Об эффективности антиалкогольных кампаний

Я уже пережил несколько антиалкогольных кампаний, начиная с 1972 года. Могу сказать, что когда Горбачев и Лигачев вводили сухой закон и реально было сокращено потребление алкоголя в стране, общество в целом от этого выиграло. Да, были те, кто кричал, что мы губим свой народ, что люди травятся суррогатами. А я скажу так: все это были истерические крики тех, кто производил и торговал алкоголем.

На самом деле в этот период смертность от алкоголя снизилась в два раза, а количество алкогольных психозов (белая горячка) уменьшилось в четыре раза. Поэтому заявления, что антиалкогольные кампании привели к тому, что люди стали травиться низкокачественным алкоголем, — полная ерунда. Сегодня среди больных алкоголизмом обязательно найдутся те, кто, не имея возможности купить водку, станет пить что-то другое — ядовитое. Но таких людей единицы. В целом смертность все равно снижалась, уменьшилось количество психозов, то есть антиалкогольная кампания сохранила жизни десяткам тысяч белорусов. Просто об этом не любят говорить.

А не любят говорить потому, что за алкоголем стоят большие деньги и интересы конкретных людей. Кто-то ведь владеет заводами по производству алкоголя и магазинами, в которых алкоголь продается. Им крайне не хочется, чтобы производство алкоголя снизилось.

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