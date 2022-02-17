Канадские медики получили «универсальные» легкие для пересадки

Новая технология позволяет «очищать» клетки донорского органа от антигенов групп крови и пересаживать их пациентам с любой группой.

Дефицит донорских органов остается одной из самых насущных проблем медицины. На всех нуждающихся их не хватает, к тому же пересадку часто ограничивают проблемы несовместимости. В частности, невозможно проводить имплантацию от донора с группой крови, не соответствующей крови реципиента, пишет Naked Science.

Однако новые технологии позволяют превращать органы в «универсальные», «обнуляя» их антигены группы крови. Канадские ученые уже продемонстрировали такую возможность на легких, и их отчет публикует журнал Science Translational Medicine.

Группы крови определяются набором антигенов, присутствующих на поверхности эритроцитов и некоторых других клеток организма. В принципе известны десятки систем групп крови, но основная из них — АВ0, которая связана с наличием α- и β-агглютининов. У носителей группы I (0) эритроциты несут обе эти молекулы, делая ее неподходящей для переливания обладателям других групп, у которых нет одного или обоих агглютининов. Группа IV (АВ) считается универсальной, поскольку у таких эритроцитов агглютининов нет, и иммунитет реципиента на них не реагирует.

Медики много лет пытаются найти метод, позволяющий превращать крови одной группы в другую или просто удалять антигены с поверхности клеток для получения универсальной IV группы. Такую работу провели и ученые из команды профессора Университета Торонто Марсело Сайпеля (Marcelo Cypel) совместно с коллегами из других канадских вузов и клиник.

Для этого они использовали два человеческих фермента: N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу (FpGalNAc-deacetylase) и D-галактозамин-галактозаминидазу (FpGalactosaminidase), которые способны «очищать» клетки от агглютининов групп крови. Опыты проводили с легкими, полученными от людей с I группой и по тем или иным причинам не подходящими для трансплантации больным. Их помещали в систему EVLP, которая обеспечивает искусственную прокачку крови для сохранения и жизнеобеспечения донорских органов.

В жидкость, направляемую к одному легкому, добавили ферменты, меняющие группу крови; второе легкое снабжалось обычным образом. Затем ученые имитировали помещение органов в организм пациента с несовместимой группой, заполняя их кровью с высоким содержанием соответствующих антител. Как и ожидалось, второе легкое вызвало бурную реакцию. А вот первое антителами практически не повредилось: более 97 процентов антигенов с поверхности его клеток были удалены.

«Этот эксперимент открывает двери к созданию органов с универсальной группой крови», — отметили авторы работы. Уже в ближайшие год-полтора они планируют начать клинические испытания новой технологии.

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