Камеры начали фиксировать среднюю скорость движения

Система контроля средней скорости движения транспортных средств начала работать на дорогах Минской области и в течение недели будет подключена по всей стране, сообщает МВД.

Приборы вычисления средней скорости начали фиксировать первые нарушения на автомобильной дороге М-1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации».

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ОТНОШЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ КО ВРЕМЕНИ ЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ, ЗАФИКСИРОВАННОГО ПРИБОРАМИ В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО УЧАСТКА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОШЛО СЕРТИФИКАЦИЮ И ПОВЕРКУ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Выбор участков контроля связан с наличием очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростных режимов.

Участки, на которых осуществляется контроль, обозначены дорожными знаками «Начало (Конец) участка контроля средней скорости движения транспортных средств». Знаки согласованы главным управлением ГАИ МВД для применения в экспериментальных целях.

Данные о фактах совершения правонарушений передаются в автоматическом режиме в отдел обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД для привлечения к ответственности в соответствии со ст. 18.12. КоАП Республики Беларусь..

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