Проживающих в Польше белорусов посчитали не только по данным официальной статистики, учитывающей людей с разрешением на пребывание, но и по белорусским написаниям имен в соответствующем реестре.

Аналитики Picodi.com изучили статистику польских государственных органов и посчитали, сколько белорусов живёт в Польше, пишет Thinktanks.by.

Статистика Управления по делам иностранцев охватывает иностранных граждан, получивших разрешение на временное или постоянное пребывание на территории Польши. По состоянию на февраль 2022 года, количество белорусов с действующими разрешениями составило 42,2 тыс. человек, что составляет 7,8% от общего числа иностранцев в Польше, учитываемых ведомством.

Более трети польских белорусов (15,2 тыс.) проживает в Мазовецком воеводстве, частью которого является столица Польши — Варшава. На втором месте — граничащее с Беларусью Подляское воеводство со столицей в г. Белостоке (7,7 тыс. человек, 18%) , а на третьем — Малопольское воеводство со столицей в г. Кракове (3,1 тыс. человек, 7%).

Однако часть белорусов владеет польским гражданством, и они не учитываются в статистике Управления по делам иностранцев. Чтобы узнать более точное количество белорусов в Польше, мы обратились к данным реестра имён PESEL.

По состоянию на январь 2022 года количество живых людей в Польше, имена которых можно однозначно идентифицировать как белорусские, составило 72 тысячи человек.

Список самых популярных белорусских имён в польском государственном реестре (в скобках указано количество записей в реестре):

ALIAKSANDR (9 098). SIARHEI (6 466). DZMITRY (5 708). YAUHENI (2 643). ULADZIMIR (2 606). TATSIANA (2 470). ​​NATALLIA (2 257). VOLHA (2 246). IHAR (2 179). KATSIARYNA (2 175).

Однако стоит отметить, что латинское написание некоторых белорусских имён полностью совпадает с написанием польских имён (например Artur, Halina). Их учесть не представляется возможным.

В свою очередь, некоторые русские и украинские имена, записанные на латинице, совпадают с латинским написанием имён, популярных среди белорусов (например, Ivan, Pavel, Yuliia, Yana). Чтобы учесть также эти имена, мы посчитали их пропорционально доле белорусов среди иностранцев в Польше.

Таким образом, количество белорусов в Польше можно оценить примерно в 145,8 тысяч человек.

Методология и источники данных

Количество иностранцев с действующими разрешениями на пребывание в Польше было взято с сайта статистики Управления по делам иностранцев. Количество белорусских имён в государственном реестре Польши взято с сайта Открытых данных Республики Польша. Расчёты не учитывают беларусов, чьё имя на латинице полностью совпадает с популярными польскими именами.

Если носителем имени могли быть граждане нескольких стран, то такие имена учитывались пропорционально доле белорусов среди данной группы иностранцев. Например, имя Anton (7673 записей) в Польше могут носить белорус, русский, украинец или болгарин. Среди этих четырёх национальностей в Польше белорусы составляют 11,8%, согласно данным Управления по делам иностранцев.

Таким образом было сочтено, что количество белорусов с таким именем в Польше может составлять 909 человек, а общее количество мужчин оценивается в 81,5 тыс. человек. Частое совпадение женских белорусских и польских имён привело к чрезмерному занижению количества женщин. В связи с этим количество беларусок в Польше рассчитывалось по пропорции 44% к 56% (в такой пропорции соответственно женщины и мужчины обладают действующим разрешением на пребывание в стране, согласно Управлению по делам иностранцев). Отсюда количество белорусок в Польше оценивается в 64,3 тыс. человек.

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