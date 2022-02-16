Врачи из Нью-Йорка излечили женщину с ВИЧ-инфекцией с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal, данный прецедент стал четвертым в мире случаем победы медиков над заболеванием.

По его сведениям, пациентка средних лет, у которой также диагностировали лейкемию через четыре года после обнаружения у нее ВИЧ-инфекции, не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года и в ее теле не появляется никаких признаков инфекции.

В качестве лечения врачи пересадили ей стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса, а также провели переливание пуповинной крови от новорожденного.

Несмотря на то, что ранее были зафиксированы прецеденты, когда ВИЧ-инфекция появлялась в организме пациентов спустя значительный период времени, медики настроены оптимистично относительно этого случая. “Все выглядит очень обнадеживающе”, – приводит издание слова Маршала Глесби, лечащего врача пациентки.

Как отмечает издание, первым человеком, излеченным от ВИЧ-инфекции стал в 2007 году учившийся в Берлине американец Тимоти Рэй Браун. Он умер в 2020 году от онкологического заболевания. Впоследствии врачам удалось одержать победу над ВИЧ-инфекцией с пациентами из Лондона и Дюссельдорфа. Исследователям также удалось установить, что две женщины смогли побороть ВИЧ-инфекцию с помощью своей иммунной системы, без медикаментозной помощи.

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