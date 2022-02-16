Подросток получил 5 лет тюрьмы за подрыв здания ФСБ в Minecraft

На днях 1-й Восточный военный суд в Красноярском крае вынес приговор Никите Уварову, Денису Михайленко и Богдану Андрееву, которые изначально обвинялись в подготовке теракта.

Примечательным фактором стал источник улик – подростки, которым на тот момент было по 14 лет, выстроили в игре Minecraft копию здания местного ФСБ. И активно тренировались забрасывать его «коктейлями Молотова» в виртуальной реальности.

Все трое были арестованы еще в 2020 году, когда из идейных соображений наклеили на реальное здание ФСБ листовки с анархистскими текстами. «Юные революционеры» не позаботились о сокрытии улик, поэтому на изъятых у них гаджетах нашлось видео изготовления пиротехники и тренировок по ее использованию.

Де-факто, они уже отработали в Minecraft основные моменты по поджогу здания ФСБ, что стало для обвинителей доказательством преступного заговора.

Действия подростков подпадают под статью 205.3 УК РФ, Андреев и Михайленко пошли на сотрудничество со следствием и признали вину. Суд учел, что ничего в реальности натворить они не успели, поэтому подростки отделались условными сроками наказания. А вот несговорчивого Уварова показательно наказали – за хранение оружия и «подготовку теракта» юноша получил 5 лет колонии строгого режима.

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