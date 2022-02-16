МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок

Результаты россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, то же самое относится и к победе сборной России в командном турнире, в котором принимала участие спортсменка, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) допустил фигуристку до личного турнира в Пекине. Однако если она попадет в тройку лучших, во время Олимпиады церемонии награждения не будет — только после окончания расследования дела Валиевой.

После короткой программы 15-летняя россиянка лидирует с 82,16 балла, пишут РИА Новости.

“Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под “звездочкой”. Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира”, — сказал Адамс на пресс-конференции.

Он также рассказал, что проба “Б” российской фигуристки еще не вскрыта.

Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян в командных соревнованиях.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.

Но суд допустил Валиеву до участия в личном турнире, мотивировав это тем, что фигуристку поздно известили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту. Также одним из важных факторов стал статус защищенной спортсменки, который присваивается несовершеннолетним атлетам.

Олимпийский комитет России выступил с заявлением, в котором призвал провести детальное расследование ситуации, и обратил внимание на то, что сроки исследования пробы не были соблюдены.