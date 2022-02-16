Применяя агрессивные психологические методы воздействия, злоумышленники не оставляют жертве время на раздумья. Представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов, они под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию и стимулируют его к совершению определённых действий.

Так, например, утром 24 января текущего года 46-летней жительнице Гродно в мессенджере Viber поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный завладел ее паспортными данными и пытается оформить кредиты в различных банках. Лжесотрудник добавил, что, если жительница областного центра не оформит кредит, за нее это сделают злоумышленники.

Поверив в данную историю, женщина по указанию собеседника оформила 4 кредита на общую сумму более 47 тысяч рублей, которые она переводила на свою банковскую карту. Следуя рекомендациям, женщина также установила на мобильный телефон так называемое «защитное приложение» «Anydesk», с помощью которого киберпреступники похитили денежные средства со счета потерпевшей.

По аналогичной схеме обманули и ее 23-летнюю дочь. В мессенджере Viber 2 февраля ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. В ходе разговора мужчина указал, что на ее имя оформляется кредит, и чтобы вернуть денежные средства, нужно оформить реальный кредит, а деньги перевести на «специальный счет», что девушка и сделала, поверив «правоохранителю».

После того, как злоумышленники перестали выходить на связь мать и дочь обратились в правоохранительные органы.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе расследования уголовных дел допрошены потерпевшие, осмотрены их мобильные телефоны, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера, с которых поступали звонки. Установлено, что абонентские номера принадлежат сотовым операторам Королевства Франции, Африки, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших данные преступления, планируется направление поручений об оказании международной правовой помощи.