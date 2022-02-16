«Народная Воля» посмотрела, какие зарплаты сегодня предлагают на разных предприятиях страны

Почти везде требуется рабочая сила. Оплата труда – очень разная.

Минский моторный завод

Список вакансий на ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» довольно большой.

«Приглашаем на работу специалистов без вредных привычек, возможно обучение на производстве с предоставлением общежития в г.Минске», – говорят в кадровой службе предприятия.

Вот какие зарплаты предлагают на ММЗ:

– токарь 5–6-го разряд – от 1600 рублей;

– наладчик автоматических линий и агрегатных станков – от 1600 рублей;

– электромонтер 4–6 разряда – от 1400 до 1700 рублей;

– слесарь-ремонтник 4–6-го разряда – от 1300 рублей:

– фрезеровщик 4–6-го разряда, сверловщик, шлифовщик, слесарь-инструментальщик, электроэрозионист, заточник, термист – от 1600рублей;

– наладчик станков с ПУ и слесарь МСР – от 1700 рублей;

– уборщик производственных и служебных помещений – от 660 рублей.

ОАО «Интеграл»

На ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл» зарплаты не самые высокие по Минску. Можно сказать, даже более чем скромные. По данным кадровых служб, рабочих рук здесь тоже не хватает.

Так, оператору микроэлектроники (режим работы по 12 часов 3/3, дневные и ночные смены) обещают заработную плату от 800 рублей.

Фрезеровщику (разряд от 4-го и выше, опыт работы не менее двух лет, режим работы по 8 часов) – от 1250 рублей, слесарю механосборочных работ – от 1200 рублей.

Иногородним обещают предоставить койко-место в общежитии.

Завод «Автогидроусилитель»

На ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» очень длинный список предложений о трудоустройстве для специалистов с квалификацией.

Зарплаты – как говорится, обнять и плакать:

– инженер-технолог, фрезеровщик, токарь, шлифовщик, инженер-электронщик – 650 рублей;

– инженер-конструктор, станочник широкого профиля – от 600 рублей;

– испытатель на герметичность, резчик на пилах, ножовках и станках – от 550 рублей;

– кузнец-штамповщик – от 1000 рублей;

– оператор станков с ПУ 4-го разряда и выше – от 1500 рублей.

«Бобруйскагромаш»

Вакансий на ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» много, а вот зарплаты хотелось бы видеть совсем другие. Впрочем, судите сами:

– ведущий экономист по бизнес-планированию – от 800 рублей;

– грузчик – от 500 рублей;

– менеджер по продажам / специалист отдела маркетинга – от 750 рублей;

– тракторист – от 750 рублей;

– начальник экономического управления – от 1200 рублей%

– механизатор СПК «Бересневский» (а.г.Боровица Кировского района) – от 600 рублей;

– главный зоотехник СПК «Бересневский» – от 1100 рублей;

– оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата – от 420 рублей.

Холдинг «Атлант»

Много вариантов трудоустройства и в холдинге «Атлант», некоторые вакансии даже с пометкой «горячие». Зарплаты такие:

– инженер по стандартизации – 1000 рублей,

– маляр в цех сборки холодильников – от 1300 рублей;

– контролер на КПП (охранник) – от 970 рублей;

– инженер-программист (Visual FoxPro) – от 1500 до 2000 рублей;

– ведущий системный архитектор – 2200–2500 рублей;

– инженер-конструктор – 1000 рублей;

– грузчик – 1100 рублей.

«Лидсельмаш»

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. На сайте предприятия сказано, что общая численность работников компании составляет 570 человек. Свободных вакансий здесь также хватает. Сколько зарабатывают специалисты?

– Инженер-технолог и инженер-конструктор – от 700 до 750 рублей;

– специалист по маркетингу и продаже со знанием английского языка – от 700 до 720 рублей;

– машинист автомобильного крана – от 800 до 850 рублей;

– водитель погрузчика – 540 до 550 рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Александр БУХВОСТОВ: «Тяжелый случай…»

Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов объяснил «Народной Воле», почему промышленные предприятия Беларуси ждет печальное будущее.

– Я могу судить о заработках лишь на тех предприятиях, где есть члены нашего профсоюза, – говорит Александр Иванович. – Действительно, зарплаты очень разные даже по одной и той же специальности. Это зависит и от того, отгружает ли предприятие продукцию или она зависает на складах. Например, одни из самых низких зарплат – на заводе «Автогидроусилитель», хотя это предприятие всё время работает, не простаивает. На МАЗе, по моим данным, зарабатывают плюс-минус 1800–2000 рублей…

Длинный список свободных вакансий на некоторых белорусских предприятиях связан в том числе и с тем, что многих работников уволили по политическим причинам. И каток увольнений всё еще не останавливается: наказывают на лайки в соцсетях, репосты публикаций с так называемых экстремистских ресурсов, участие в акциях протеста в 2020 году, за принадлежность к независимым профсоюзам. Часто бывает, что увольняют и самых востребованных специалистов. Например, по нашей информации, на МЗКТ почти весь конструкторский отдел уволили, лишились работы специалисты высокой квалификации, с опытом работы.

Грустно, что при этом падает интеллектуальный потенциал промышленных предприятий. Увольняют и простых рабочих, поэтому сейчас везде наблюдается определенный кадровый дефицит. Но при этом стоит отметить, что некоторые и сами уходят. Сейчас на ряде предприятий созданы просто дикие режимы: следят за соцсетями, телефоны проверяют, а где-то и вообще запрещают ими пользоваться. Вот люди и уходят в частный сектор. Я знаю, что сварщики, например, создают свои бригады и зарабатывают в полтора-два раза больше, чем получали на том же Тракторном заводе. Квалифицированные рабочие всегда найдут себе применение.

Ну и как выжить на 600–800 рублей зарплаты, если всё кругом дорожает – лекарства, продукты, коммуналка, бензин? Молодые люди, которые приходят на заводы и начинают получать такую зарплату, долго там не задерживаются, почти сразу уходят. Поэтому я и говорю, что меня не радуют перспективы развития белорусских промышленных предприятий.

В Швеции, к примеру, нет большой разницы в зарплате между опытным рабочим и тем, кто только осваивает профессию. Зарплаты отличаются процентов на 10–15. Конечно, при таких условиях молодой специалист связывает свои перспективы с предприятием, участвует в его жизни и развитии. У нас такого нет. Молодой белорусский специалист, у которого есть семья, ребенок, просто не сможет выжить на эти деньги, особенно если еще необходимо арендовать жилье. Поэтому хорошие специалисты идут в частный сектор. Но там тоже есть свои нюансы: более длинный рабочий день, уже не 8, а 12 часов, иногда полное отсутствие соцпакета…

Сегодня на заводах остаются работать пенсионеры. Пенсия рублей 500 плюс 800 рублей зарплата – и вроде бы худо-бедно прожить можно. Рабочий класс стареет…

Независимые профсоюзы и раньше говорили о том, что при такой организации оплаты труда белорусскую промышленность ждет катастрофа. Складывается впечатление, что директора вообще не думают о будущем. Всё понимают, но молчат, боятся слово поперек сказать, работают под идеологическим прессом. А ситуация тяжелая… И если ее сейчас не исправить, в будущем белорусскую промышленность ждут большие проблемы, уже сейчас речи о ее развитии просто нет. В общем, тяжелый случай…

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