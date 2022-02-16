В Нацреестре правовых актов появилась запись о лицензировании вывоза сахара белого кристаллического. Это будет сделано через постановление Совмина, которое пока официально не опубликовано.

Пока неизвестно, есть ли проблемы с запасами сахара на складах. Ранее, наоборот, этого продукта хватало, но наблюдался демпинг российских конкурентов, из-за чего неоднократно на рынке Беларуси вводили минимально возможные розничные и оптовые цены на сахар, пишет Office Life.

До этого власти ограничили экспорт лука репчатого и капусты белокочанной также через лицензии. Причина — высокий спрос на эти продукты на соседних рынках и рост цен. Таким образом государство борется с импортом инфляции.

Глава МАРТ Алексей Богданов по этому поводу также заявил, что после лицензирования экспорта лука, капусты и яблок дефицита не будет.

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