Европа готовит третий бросок в космос. Для защиты от кибератак, России и Илона Маска

В них говорится, что ЕС отстает в космической гонке, потому что без господдержки – прямой или косвенной – частный сектор не способен конкурировать с программами ведущих космических держав. В результате европейская аэрокосмическая отрасль постепенно сдает позиции в мире.

“Эволюция в технологиях привела к появлению мегагруппировок спутников, в том числе у США, России и Китая. В то же время геополитическая ситуация, кибератаки и гибридные угрозы заставляют все больше беспокоиться о безопасности и стабильности”, – предупреждает европейцев Еврокомиссия.

“Существует явный разрыв между быстро меняющимися потребностями и возможностями ЕС в вопросах предоставления надежных, безопасных и комплексных услуг спутниковой связи”, – объяснила она идею космического проекта.

Выделяя казенные миллиарды на новую программу, Евросоюз хочет убить двух зайцев.

С одной стороны, подстегнуть инновации и обеспечить заказами аэрокосмическую и смежные отрасли на стадии разработки и запуска. С другой, повысить конкурентоспособность, обеспечить безопасность и снизить издержки европейской экономики за счет предоставления бизнесу, гражданам и властям надежной инфраструктуры связи – собственной и недорогой, а не зарубежной и по рыночным ценам.

“Космос все больше влияет на повседневную жизнь в Европе, на нашу экономику, безопасность и место на мировой арене”, – сказал Тьерри Бретон.

Своё и недорого. На тесной орбите

“Новая система связи обеспечит высокоскоростной доступ в интернет, послужит бэкапом для нынешней интернет-инфраструктуры, повысит устойчивость и кибербезопасность, а также обеспечит связью всю Европу и Африку. Она позволит европейским стартапам и Европе в целом занять место на острие технологического прогресса”, – надеется еврокомиссар.

В этом месте уже довольно тесно, как и на орбите, куда в огромном количестве прилетают продукты технологического прогресса.

Из почти 12 тысяч спутников, запущенных человечеством на околоземную орбиту, 4,5 тысячи по-прежнему служат верой и правдой. Очень скоро к ним добавятся еще по меньшей мере 20 тысяч благодаря прорыву в технологиях, удешевлению запусков и стремлению корпораций застолбить место на рынке орбитальных услуг.