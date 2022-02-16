Беларусь рассчитывала получить деньги на рефинансирование госдолга, однако такую крупную сумму фонд выдать отказался, пишет Thinktanks.by.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у Евразийского фонда стабилизации и развития нет возможности выдать Беларуси 3,5 миллиарда долларов, передает Reuters.

По словам министра, Москва готова оказать союзной стране меньшую поддержку.

Напомним, ранее вице-премьер Николай Снопков заявлял, что прорабатывается возможность получения от России нового кредита.

В 2022 году Беларуси предстоит выплатить примерно 3,5 миллиарда долларов по внешним долгам. Правительство рассчитывает взять на эти цели новый кредит.

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