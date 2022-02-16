Что ждет «Беларуськалий» после потери контракта с Yara и остановки транзита в Литве

Стало известно, что украинская железка с 16 февраля вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины в страны СНГ и Балтии. Ограничения коснутся продукции компаний “Беларуськалий” и “Белорусская калийная компания”. Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется преимущественно в Турцию, а также в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию и Австрию.

Напомним, начало 2022 года принесло «Беларуськалию» две плохие новости: норвежская компания Yara объявила, что с апреля прекратит сотрудничество с предприятием, а Литва заявила об остановке транзита белорусских удобрений уже в феврале, пишет издание “Белорусы и рынок”.

10 января норвежская компания Yara опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о свертывании закупочной деятельности белорусских калийных удобрений. Ожидается, что свертывание будет завершено к 1 апреля 2022 года.

12 января министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что с 1 февраля 2022 года соглашение между «Литовскими железными дорогами» и «Беларуськалием» прекращает действие – к этому времени перевозка удобрений по контракту должна быть прекращена.

Какие последствия для «Беларуськалия» может иметь прекращение сотрудничества с Yara и что ждет предприятие в случае остановки транзита удобрений по территории Литовской Республики?

Мировой рынок калия и место Беларуси

Объем мирового рынка калийных удобрений оценивается в 57-58 миллионов тонн — это как внутреннее потребление, так и торговля в виде экспорта и импорта. Мировая торговля между государствами находится в пределах 36-38 млн тонн. В финансах объем этого рынка оценивается примерно в 23-24 миллиарда долларов по состоянию на 2020 год. По оценкам профильных исследований, ожидается, что к 2030, даже к 2027 году финансовый объем вырастет до 32-33 миллиардов долларов.

Специфика рынка удобрений — сильная структуризация: нет большого количества малых игроков. Практически все объемы калийных удобрений производятся и продаются 10 ключевыми компаниями, и эти компании контролируют около 80% мирового рынка.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич отмечает, что «Беларуськалий» по доле мирового рынка калийных удобрений находится на втором месте после канадской компании «Nutrien» (22%) и занимает примерно 14% рынка. Третье место делят американский «Mosaic» и российский «Уралкалий» (по 13%).

При этом, если говорить о физических объемах, то «Беларуськалий» добывает порядка 12 миллионов тонн удобрений в год и экспортирует порядка 10,5 миллионов тонн.

Согласно данным Международной ассоциации удобрений, на долю «Беларуськалия» приходится примерно 20% мирового экспорта калийных удобрений (2020 год).

Yara и Беларуськалий: история сотрудничества

Компания Yara входит в топ-10 крупнейших продавцов удобрений всех видов в мире. Причем она практически ничего не добывает, а лишь покупает и перепродает. Имея собственную развитую клиентскую сеть, складские запасы и, что очень важно, собственный флот, компания Yara покупает товар на условиях FOB (free on board) — товар в порту загружается на корабль покупателя. Дальше калийные соли продаются потребителю под собственной маркой. Кроме того, компания работает с поставщиками из развивающихся стран и может «попросить» дополнительную скидку и таким образом обеспечивает себе выгодную ценовую позицию.

История сотрудничества «Беларуськалия» с Yara достаточно долгая, иногда сложная, но, как правило, взаимовыгодная. Yara традиционно была партнером «Беларуськалия», но в последние 5-7 лет доля прямых поставок в Норвегию уменьшается. Это связано с тем, что «Беларуськалий» и Белорусская калийная компания пытаются восстановить либо создать свою собственную сеть клиентов. Таким образом, на Yara приходится все меньшая доля поставок. Исключением является 2020 год, когда объемы поставок в Норвегию выросли.

В то же время изменение стоимости удобрений не всегда позволяет получить бо́льшую прибыль при увеличении объемов продаж. Например, при объеме поставок в 204,6 тысячи тонн в 2019 году Беларусь заработала 84 188,6 тысячи долларов. А в 2020 году, увеличив объем поставок в Норвегию до 225,3 тысяч тонн, получила лишь 74 190,8 тысячи долларов.

Но есть и другой очень важный момент: не все сделки с Yara идут через Норвегию. Yara где-то с 2013 года начала реструктуризировать свой бизнес. Она редко создает филиалы, завязанные на центральный офис, — чаще поглощает либо выкупает местные компании, которые торговали и торгуют удобрениями. Таким образом, Yara превратилась фактически в холдинг, в который входит несколько юридически абсолютно самостоятельных структур.

«Поэтому, если смотреть только на контракты с головным офисом, то они действительно ничтожны для объемов «Беларуськалия». Но если смотреть на объемы по другим направлениям, суммарно набегает хорошая сумма — порядка 207-210 млн долларов. По физическим объемам это составляет 1-1,3 миллиона тонн. С точки зрения палочки-выручалочки с гарантированной продажей и поставками Yara важна. Ударит ли это так, что «Беларуськалий» ляжет? Нет. Это примерно от 9 до 13-14% от объемов экспорта. Это больно, но не смертельно. По деньгам это меньше 10%», — отмечает Игорь Тышкевич.

По данным белорусского производителя, Норвегия, где находится головной офис компании Yara, покупает всего 3,2% отечественных калийных удобрений. Сама Yara сообщает, что закупает 10−15% продукции «Беларуськалия».

Вполне возможно, что обе стороны правы, если рассматривать вопрос с разных позиций. Например, Yara говорит об общем объеме, который покупает в Беларуси, а «Беларуськалий» — о тех объемах, которые продает в Норвегию напрямую. А остальное идет через фирмы, которые занимаются перепродажей.

Прекратит ли Yara полностью покупать белорусский калий?

По мнению Игоря Тышкевича, этот вопрос довольно противоречивый. Норвежский офис однозначно перестанет покупать белорусские удобрения, если решение будет принято. Литовское представительство – тоже.

Но имеются отдельные юридические лица в Колумбии, Мьянме, Бразилии. Там есть компании, в названии которых нет даже слова Yara. Учитывая, где они находятся, они не попадают ни под вторичные, ни под какие-либо еще санкции.

Но в любом случае «Белорусская калийная компания», продавец «Беларуськалия», должна будет искать рынок сбыта для 1 миллиона тонн калийных удобрений.

Почему Yara заявила о разрыве контракта только сейчас?

Рынок калийных удобрений имеет сезонную специфику. Контракты заключаются с декабря по февраль и с мая по август – на два этапа внесения удобрений.

«Отказаться от «Беларуськалия» Yara могла в любой момент, но чем она могла подстраховаться? Где взять сырье? Большая часть сырья, поскольку рынок структурирован, продается по долгосрочным контрактам, на бирже – меньше. Но вопрос с Yara не только в том, где физически взять сырье, а и за какую цену. Норвежцы берут с существенным дисконтом», — говорит Игорь Тышкевич.

Купить удобрения по цене ниже рыночной, например, у тех же канадцев, нереально. Покупку в развивающихся странах, например, в Африке, сложно организовать, да и объемы там очень маленькие. Таким образом, для норвежцев в регионе есть два ключевых продавца, которые могут продать удобрения со скидкой: «Уралкалий» и «Беларуськалий».

От выхода Yara из контрактных обязательств с «Беларуськалием» выигрывает российский поставщик. Для Yara было логично готовиться к возможности разрыва контракта с белорусской стороной, проводя переговоры с «Уралхимом». В конце года у «Уралхима» заканчиваются очередные контракты и соответственно возникает вариант с Yara.

«Я не удивлюсь, если буквально на протяжении ближайших недель трех они объявят о подписании контракта, и после этого на договорах с «Беларуськалием» будет поставлена точка. Если будет написано или объявлено публично, на какой объем договорились, будет понятно, какой объем поставок «Беларуськалия» выпадает», — отмечает Тышкевич.

При этом не исключено, что «Уралхим» может покупать белорусские калийные удобрения по внутрироссийским ценам, что намного ниже экспортных, и перепродавать Yara.

Помимо неприятного новогоднего «подарка» от Yara, еще одним «сюрпизом» для «Беларуськалия» стало заявление Литвы о прекращении транзита белорусских удобрений по территории республики с 1 февраля 2022 года.

Как развивалась ситуация?

Конфликт из-за транзита «Беларуськалия» начал разгораться в конце прошлого года, в преддверии начала работы санкций, которые США ввели против белорусской компании с 8 декабря 2021 года.

Литовские политики принялись активно обсуждать вопрос о прекращении транзита, и в ноябре 2021 года министр коммуникаций и транспорта Литвы Марис Скуодис заявил о том, что порт Клайпеды больше не будет заниматься перевалкой удобрений из Беларуси.

Заявление министра вызвало недовольство среди местных бизнесменов, поскольку продукция белорусского предприятия составляет более 25% грузооборота литовского порта. Так как в Клайпеду удобрения из Беларуси поступают железнодорожным транспортом, соответственно, запаниковали и в руководстве «Литовской железной дороги» (ЛЖД) и начали работать над решением проблемы.

Гендиректор «Литовской железной дороги» Мантас Бартушка обратился в Управление по контролю за иностранными активами США, чтобы прояснить ситуацию с санкциями против белорусского предприятия. В Вашингтоне его заверили, что ограничения не действуют в том случае, если в цепочке поставок нет американских компаний.

В начале декабря в Литве разгорелся скандал из-за того, что ЛЖД продолжили транзит белорусских удобрений через территорию Литвы после вступления в силу санкций против «Беларуськалия». Стало известно, что до вступления санкций в силу «Литовским железным дорогам» белорусской стороной был перечислен аванс на несколько месяцев вперед. На фоне этой ситуации заявления об отставке подали глава МИД Литвы и руководитель литовского Минтранса.

21 декабря 2021 года правительственная комиссия Литвы по проверке сделок стратегических предприятий объявила, что договор ЛЖД с «Беларуськалием» и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны.

12 января 2022 года правительство Литвы подтвердило принятый в декабре 2021 года вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между «Литовскими железными дорогами» и «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что с 1 февраля 2022 года контракт действовать не будет. По его словам, к этому времени перевозка удобрений по контракту должна быть прекращена, поскольку больше нет никаких правовых оснований для их транспортировки.

Остановка транзита возможна, но есть нюансы

Компания «Литовские железные дороги» официально заявила, что готова с февраля выполнять принятое постановление правительства и приостановить оказание услуг «Беларуськалию».

Однако в ЛЖД уточняют, что в этой истории есть два нюанса.

Первый нюанс заключается в том, что заявки в ее дочернюю компанию LTG Cargo на перевозку белорусских удобрений могут подавать и другие компании, которые занимаются транспортировкой грузов. Одно из главных условий, чтобы такие фирмы не числились в санкционных списках. Проще говоря, помимо компании ЛЖД транспортировкой калия через Литву может заниматься и другая компания-перевозчик, при этом использовать инфраструктуру Литовских железных дорог.

Второй нюанс – заявка на транспортировку удобрений может поступить не от самого «Беларуськалия», а от сторонней компании.

«Беларуськалий» – не единственная компания, которая может заказать перевозку груза. К LTG Cargo по-прежнему могут обращаться другие компании, не включенные в санкционные списки. Литва присоединилась к международным соглашениям, на основании которых существующие или потенциальные клиенты могут подавать свои заявки на перевозку белорусских удобрений. Это означает, что у LTG Cargo должны быть веские правовые основания для отказа в перевозке такого груза», – поясняют в ЛЖД.

ЛЖД обещает проконсультироваться с литовскими чиновниками по вопросу, что делать с новыми заявками на транспортировку белорусского калия от сторонних компаний, если они поступят.

Сколько потеряет «Беларуськалий» и куда переводить грузопоток?

Литовский предприниматель и основной владелец терминала Biriu kroviniu terminalas в Клайпеде Игорь Удовицкий считает, что остановка транзита в первую очередь ударит по экономике Литвы.

«Если Литва прекратит транзит, Беларусь подаст иск в минский арбитраж и несомненно выиграет дело, доказав незаконность прекращения транзита. А дальше просто. Решение минского арбитража будет обязательным для всех сторон, а также для других судов. Литве придется восстановить транзит. А все пострадавшие от такой остановки транзита, а таких будет много, очень много, смогут взыскать с Литвы ущербы», – считает Удовицкий.

В то же время потери понесет и белорусская сторона. «Республика Беларусь ежемесячно имеет десятки миллионов евро отчислений от экспорта «Беларуськалия» в виде экспортной пошлины и ряда других платежей. Потери «Беларуськалия» составят ежемесячно миллионы евро как дохода, так и прибыли, цены на калий сейчас очень высокие», – отмечает Удовицкий.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин считает, что транзит белорусских удобрений по территории Литвы будет продолжен.

«Если мы смотрим на расторжение контракта и возможные потери, то я не думаю, что в такой ситуации, когда у ЛЖД не будет контракта с «Беларуськалием», поток товаров и калийных удобрений через Литву прекратится. Я думаю, что они заключат контракты с частными литовскими перевозчиками, которые точно так же будут осуществлять транзит – может быть, в меньших объемах, но я не думаю, что это на 100% перекроет возможности для белорусских калийных удобрений через Литву. Единовременное прекращение транзита несет серьезные издержки для страны. Я думаю, что литовское правительство хотело бы минимизировать этот ущерб или растянуть его по времени, чтобы дать возможность контрагентам найти альтернативу белорусским товарам», – считает Павел Слюнькин.

По словам эксперта, в том случае, если транзит белорусских калийных удобрений в Литву будет продолжаться в сокращенном объеме, то белорусская сторона не столкнется с серьезными издержками. Однако если Беларусь не найдет обходных путей, то столкнется с максимальными потерями – в размере десятков миллионов евро.

«Я склонен думать, что даже если литовский рынок будет полностью закрыт, то «Беларуськалий» будет искать варианты через российские северные порты. Однако там тоже есть нюансы, потому что в этом регионе все свободные слоты занимает «Уралкалий» – прямой конкурент «Беларуськалия». Если на политическом уровне с правительством России будет достигнута такая договоренность, то какая-то часть российских портов будет освобождена специально для белорусов в зависимости от того, каким будет развитие сценария и какими будут потери. Это может встать в десятки миллионов евро, а может, в сотни, предсказать трудно», – заключил эксперт.

В свою очередь, журналист и эксперт Василий Малашенков отмечает, что Минск упустил момент для работы над переориентацией белорусского грузопотока с Прибалтики на Россию, пока были время и возможность, и сейчас просто не успеет это сделать, если Литва разом перекроет транзит.

Стратегически проблему можно было решить несколько лет назад. Россия активно развивает Усть-Лугу и в целом портовую инфраструктуру Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Минску предлагали переводить туда грузовые потоки. Но Беларусь играла роль ситуативного игрока, пытаясь получить скидку или какие-то иные выгоды.

Затем начались один за другим пакеты санкций. Стало понятно, что если не весь транзит, то хотя бы его солидную часть из Прибалтийских стран точно надо уводить в Россию. Звучали иногда идеи из Киева о развитии речного коридора на Черное море. Это не новая идея и в ее реализации много нюансов и, опять же, нет никакой гарантии, что Украина не начнет отдавать предпочтение политике в ущерб бизнесу.

А сейчас ситуация такова. Многие западные компании немедленно или в ближайшем будущем вынуждены сворачивать отношения с белорусскими калийщиками и другими основными генераторами грузопотока. Беларуси надо переводить практически весь экспорт на Россию или через Россию. Для калия это опять же порт Усть-Луга.

«Но все грузы перенаправить одномоментно не получится. Если бы несколько лет назад начали подготовку, то сегодня все было бы просто и быстро. Такие крупные операторы терминалов в портах Ленобласти, как Ultramar и «ЕвроХим», пока не могут обеспечить белорусский калийный транзит через Россию. Есть еще Мурманск, но это точно слишком далеко. Экономический смысл теряется. Россия не пойдет на больши́е скидки на железнодорожные перевозки в этот далекий для Беларуси порт», – считает Василий Малашенков.

Позиция России

В четверг, 13 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не бросит Беларусь в условиях санкций, однако он не стал рассказывать, готова ли Россия помочь Минску с транзитом белорусских калийных удобрений через свою территорию. Он также не ответил на вопрос, планируют ли обсуждать поставку удобрений Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Примечательно, что в этот же день состоялась встреча президента России Владимира Путина с гендиректором «Уралхима» Дмитрием Мазепиным. Встреча состоялась на следующий день после официального заявления Литвы о сворачивании транзита «Беларуськалия».

Несмотря на то, что «Уралхим» производит различные виды удобрений, на встрече особое внимание уделили калию. Мазепин сообщил, что цены на калийные удобрения в мире растут, а крупнейшими потребителями калийных удобрений остаются Китай, Бразилия, США, Европа и Индия. При этом гендиректор холдинга подчеркнул, что сейчас в Европе у них почти нет партнеров в торговле этой продукцией.

Бизнесмен назвал долю Беларуси на мировом рынке калийных удобрений – 18%. Столько же у России. Канада через две компании имеет 30%. Владимир Путин во время разговора заявил, что Россия рассматривает возможности заработать на международной торговле удобрениями, «пользуясь конъюнктурой на рынке».

Следует отметить, что «Уралхиму» принадлежит более 80% акций «Уралкалия» — главного конкурента «Беларуськалия».

С российской стороны долгое время не звучало каких-либо официальных заявлений. А совсем недавно новый посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Ленинградская область будет готова забрать белорусские грузы из Клайпеды уже в ближайшее время.

«Я думаю, что те санкции, которые накладываются на Беларусь, в частности, они подразумевают и изменение ряда транспортных направлений поставки продукции. Обсуждались вопросы транспортировки белорусской продукции, которая поставлялась, например, в порт Клайпеды, а это около 20 млн тонн продукции в год. Вот недавно состоялась встреча и президента Беларуси, и председателя правительства с делегацией Санкт-Петербурга, и там обсуждался вопрос готовности портов, Санкт-Петербургского порта, порта Бронка и в Ленинградской области — Усть-Луга и Приморск — для перевалки как раз продукции, производимой в Беларуси», — сказал Грызлов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, это направление будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Беларуси в перевалке их продукции, которая идет на экспорт через эти порты. Так что санкции просто укрепляют наши экономические и в целом братские отношения», — отметил посол.

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