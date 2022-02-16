Иммунитет, который формируется естественным путем при контакте со штаммом коронавируса “омикрон”, не может гарантировать защиту от других вариантов возбудителя COVID-19, пишут РИА Новости.

“Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на “омикрон”, довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. “Дельта” у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии”, – рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Способность антител обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания, отметил он.

“После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител”, – добавил Альтштейн.

Впрочем, нельзя утверждать, что у людей, переболевших COVID-19 из-за “омикрона”, совсем нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог. “Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие “омикроном”, совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет”, – объяснил Альтштейн. Вирусолог порекомендовал тем, кто перенес COVID-19 в результате заражения “омикроном”, вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет к любым вариантам коронавируса. “Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает “омикрон”, и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против “омикрона”, но и против других вирусов”, – подчеркнул специалист. В дальнейшем вакцинация поможет противостоять “хвостам” пандемии, когда основные волны распространения инфекции уже прекратятся, заключил он Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность “омикрона” от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»