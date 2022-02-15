На Олимпиаде продолжаются страсти вокруг россиянки Камилы Валиевой.
Пресс-служба Международного агентства тестирования выступила с заявлением о ситуации, подтвердив наличие положительной допинг-пробы у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. В образце, взятом на чемпионате России в декабре, был выявлен положительный аналитический результат запрещенного вещества триметазидина. После этого спортсменка была временно отстранена.
Валиева оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, и он принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
Вчера стало известно, что Камила Валиева допущена к участию в одиночном турнире на Олимпиаде.
Такое решение приняла выездная панель Спортивного арбитражного суда. Суд не удовлетворил апелляции МОК, ISU и ВАДА на решение РУСАДА снять отстранение со спортсменки.
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