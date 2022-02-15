Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные купюры на общую сумму 2 100 долларов, сообщает МВД.

Со слов молодого человека, он прибыл в Беларусь на учебу.

Эксперты установили, что банкноты изготовлены кустарным способом. Защитные средства в них сымитированы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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