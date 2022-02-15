В Беларуси подготовлен проект указа «О признании задолженности безнадежным долгом и ее списании».

Речь идет именно о долгах физического лица, причем списываться задолженность предлагается тогда, когда судебные исполнители убедятся, что нет у человека ни денег, ни имущества для погашения долга.

В проекте документа сказано:

«…Установить, что по решению уполномоченного органа признается безнадежным долгом и списывается задолженность белорусского физического лица по обязательным платежам и иным платежам в бюджет, в отношении которой органами принудительного исполнения до 15 июля 2021 г. прекращено исполнительное производство по основаниям:

– отсутствия у него денежных средств и (или) иного имущества, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства до десяти базовых величин;

– отсутствия у него денежных средств и (или) иного имущества, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства свыше десяти базовых величин по истечении одного года после приостановления исполнительного производства в соответствии с законодательством об исполнительном производстве…»

Есть в подготовленном документе и еще один интересный нюанс, который касается индивидуальных предпринимателей: если им спишут долг, а они потом захотят снова стать ИП, то придется выплатить старый долг перед ФСЗН. Но требовать это будут не сразу, а через год и 2 месяца.

Если же это пенсионер, то на него это правило предлагают не распространять.

Публикация из № 13 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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